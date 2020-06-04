Чудовищная история: из квартиры "зоозащитницы" изъяли 20 замученных голодом котов

По словам руководителя общества Гундеги Бидере сообщение о чудовищной ситуации она получила от своего волонтера Светланы.

В свою очередь Светлана рассказала, что получила звонок от матери одной "зоозащитницы". Как выяснилось, котята в ее доме жили без воды, еды, в грязи, мочи и поносе, написала Светлана в социальной сети Facebook.

"У всех котиков страшное истощение! Я даже боялась их покормить, боясь навредить им", - написала она, сопроводив пост фотографиями.

По ее словам, помимо животных, в квартире живут и дети, оставленные на попечительство женщины в возрасте.

"Дети ходили на озеро ловили рыбу, чтобы хоть как-то накормить животных! Мама детей уехала работать в другой город, оставив детей на попечение своей матери, но забыла оставить денег на содержание детей и животных!" - добавила Светлана.

Она также поделилась, что со слов детей, их мать "всех животных била и швыряла в стену.....".

По словам руководителя Ķepu-ķepā Гундеги Бидере, в квартире проживают два несовершеннолетних и один совершеннолетний ребенок, оставленные на шее у бабушки. Двухкомнатная квартира грязная. У всех котов тяжелый понос, ослабление организма, грибок, ушной клещ. Всем необходима помощь ветеринаров. Без манипуляций они просто не выживут.

По ее словам, в течение одной ночи, благодаря Ирине Власенко, три кота доставили в клинику Candera, четверых - в клинику Kalnbērzs, двоих в общество защиты животных Tutti palīdzība dzīvniekiem, еще двое отправились в Bufo в Кекаве. Остальных разместили в Ķepu-ķepā. Изъяты также собака и дега.

Отдельные слова благодарности руководитель Ķepu-ķepā посвятила ветеринару Яне, которая, несмотря на работу утром и маленького ребенка дома, провела полночи с командой, спасая котов.

Защитники животных обратились за помощью, чтобы выходить спасенных животных.