Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей

По словам Гейтса, он никогда не имел никакого отношения к микрочипам.

"Это довольно трудно опровергать, потому что это так глупо и странно", - цитирует Билла Гейтса в четверг, 4 июня, издание Business Insider.

В свою очередь в интервью медиакомпании BBC мультимиллиардер отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей".

"Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80 процентов населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - подчеркнул Гейтс.

Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии коронавируса: ее сторонники верят, что вирус появился и распространился по вине экс-главы Microsoft, который якобы планирует нажиться на вакцине.