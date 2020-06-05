Глава "Роскосмоса" передал свой Twitter корпорации. Но там остались старые твиты про Сердючку и Сталина

Глава российский госкомпании "Роскосмос" официально передал свой твиттер, но забыл удалить старые публикации. Об этом в эфире Первого канала рассказал ведущий Иван Ургант.
Причиной стало то, что у Рогозина просто больше подписчиков, чем у официальной страницы "Роскосмос".
У Дмитрия Олеговича их более 760 тысяч читателей, а у госкорпорации чуть более 150 тысяч.
Передача состоялась, очевидно, просто передачей паролей, ведь у Twitter-аккаунта сохранился юзернейм Рогозина и все старые сообщение и твиты.
Стоит сказать, что читать их от имени "Роскосмоса" забавно.
Вот некоторые из них:
Надо еще Верку-Сердючку привлечь к переговорам. Ее/его авторитетное мнение должно быть услышано Белым домом и принято во внимание!
— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) January 31, 2014
Тем временем в одной далекой галактике pic.twitter.com/zj1bgFLLBJ— Очиповочная фурфура (@dm_e) June 3, 2020
Космический человек pic.twitter.com/pacNy5iAzE— ашдщдщпштщаа (@filologinoff) June 3, 2020
Логика проста: 1) Сталин=Гитлер 2) СССР=3-й Рейх 3) РФ-правопродолжатель СССР 4) РФ = незаконное гос-во 5) русские в Прибалтике=оккупанты— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 19, 2011
Напомним, ранее Илон Маск припомнил Рогозину шутку о батуте.
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