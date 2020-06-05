Глава "Роскосмоса" передал свой Twitter корпорации. Но там остались старые твиты про Сердючку и Сталина

Причиной стало то, что у Рогозина просто больше подписчиков, чем у официальной страницы "Роскосмос".

У Дмитрия Олеговича их более 760 тысяч читателей, а у госкорпорации чуть более 150 тысяч.

Передача состоялась, очевидно, просто передачей паролей, ведь у Twitter-аккаунта сохранился юзернейм Рогозина и все старые сообщение и твиты.

Стоит сказать, что читать их от имени "Роскосмоса" забавно.

Вот некоторые из них:

Надо еще Верку-Сердючку привлечь к переговорам. Ее/его авторитетное мнение должно быть услышано Белым домом и принято во внимание! — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) January 31, 2014

Тем временем в одной далекой галактике pic.twitter.com/zj1bgFLLBJ — Очиповочная фурфура (@dm_e) June 3, 2020

Логика проста: 1) Сталин=Гитлер 2) СССР=3-й Рейх 3) РФ-правопродолжатель СССР 4) РФ = незаконное гос-во 5) русские в Прибалтике=оккупанты — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 19, 2011

Напомним, ранее Илон Маск припомнил Рогозину шутку о батуте.