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  • Глава "Роскосмоса" передал свой Twitter корпорации. Но там остались старые твиты про Сердючку и Сталина

Глава "Роскосмоса" передал свой Twitter корпорации. Но там остались старые твиты про Сердючку и Сталина

Иван Ургант

ФОТО: скриншот видео

Глава российский госкомпании "Роскосмос" официально передал свой твиттер, но забыл удалить старые публикации. Об этом в эфире Первого канала рассказал ведущий Иван Ургант. 

Причиной стало то, что у Рогозина просто больше подписчиков, чем у официальной страницы "Роскосмос". 

У Дмитрия Олеговича их более 760 тысяч читателей, а у госкорпорации чуть более 150 тысяч.

Передача состоялась, очевидно, просто передачей паролей, ведь у Twitter-аккаунта сохранился юзернейм Рогозина и все старые сообщение и твиты. 

Стоит сказать, что читать их от имени "Роскосмоса" забавно. 

Вот некоторые из них:

Надо еще Верку-Сердючку привлечь к переговорам. Ее/его авторитетное мнение должно быть услышано Белым домом и принято во внимание!

— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) January 31, 2014

 Напомним, ранее Илон Маск припомнил Рогозину шутку о батуте

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