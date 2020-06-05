Видео ⟩ В США полицейские во время протестов толкнули 75-летнего мужчину

В городе Буффало, расположенном в штате Нью-Йорк, отстранили двух полицейских, которые во время протестов толкнули подошедшего к ним 75-летнего мужчину. Он упал, сильно ударившись головой о тротуар, сообщает Reuters.
На кадрах с места событий видно, что после удара у мужчины пошла кровь и он остался лежать неподвижно.
Толкнувший его полицейский попытался оказать помощь, но его отогнал коллега.
Сообщается, что мужчину доставили в больницу - у него сотрясение мозга и рваные раны, пишет Esquire.
WARNING: GRAPHIC CONTENT Video shows police in Buffalo, New York, in riot gear shoving a white-haired man to the ground and appearing to march past him https://t.co/JOGKvQ5UNd pic.twitter.com/kCak153VH2— Reuters (@Reuters) June 5, 2020
Сначала представитель полиции Буффало заявил, что мужчина получил ранение во время стычки с полицейскими - он споткнулся и упал. Однако после того, как в социальных сетях появилось видео инцидента и острая критика такой реакции, двух причастных к этому офицеров отстранили от работы, а полиция начала расследование произошедшего.
Напомним, в США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и полицейского произвола, спровоцированные убийством афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
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