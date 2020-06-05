Перебои в сети Tele2: комментарий компании

На запрос RUS TVNET компания неполадки признала и, по словам представителя Tele2 Оскара Фирманиса, во второй половине дня они уже были устранены.

По его словам, проблемы возникли лишь в отдельных местах в Риге. Помехи были вызваны "маршрутизатором".

Фирманис отметил, что все уже починили и сервис постепенно восстанавливает работу.

Клиенты, которые временно не имеют доступ к 4G, могут использовать сеть 3G или 2G. К тому же, телефон сам должен автоматически ее переключать, отметил Фирманис.