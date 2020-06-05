Перебои в сети Tele2: комментарий компании

В пятницу, 5 июня, клиенты мобильного оператора Tele2 столкнулись с перебоями в сети. Некоторые отмечали, что вместо 4G предлагалась сеть 3G, а кого-то просто "выкидывало" во время разговора.
На запрос RUS TVNET компания неполадки признала и, по словам представителя Tele2 Оскара Фирманиса, во второй половине дня они уже были устранены.
По его словам, проблемы возникли лишь в отдельных местах в Риге. Помехи были вызваны "маршрутизатором".
Фирманис отметил, что все уже починили и сервис постепенно восстанавливает работу.
Клиенты, которые временно не имеют доступ к 4G, могут использовать сеть 3G или 2G. К тому же, телефон сам должен автоматически ее переключать, отметил Фирманис.
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