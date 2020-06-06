В армию после жизни за границей вступили 53 гражданина Латвии. Сколько они получают?

В прошлом году службу в НВС начали 36 граждан Латвии, вернувшихся на родину после жизни за границей, а за первые пять месяцев этого года - 17.

Командир подчеркивает, что соотечественникам всегда рады дома и на службе в армии.

В этом году НВС на профессиональную службу планируют принять 900-1000 человек.

Выбирая профессиональную службу в армии, военные получают конкурентоспособную зарплату в размере от 900 евро в месяц после уплаты налогов, обширные социальные гарантии, в том числе оплачиваемые услуги здравоохранения и гарантированную пенсию по выслуге лет, которая может достигать 80% от получаемой зарплаты, а также бесплатное обучение, в том числе обучение иностранным языкам.

Дети военных могут без очереди попасть в дошкольные образовательные учреждения.