Сб, 6.06.2020
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Путин поручил создать базу генетических данных россиян. Этим займется, возможно, его дочь

Владимир Путин в сибирской тайге.

ФОТО: Alexei Druzhinin / Alexei Druzhinin/TASS

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал поручение о создании Национальной базы генетической информации. 

Как сообщает "Медуза", со ссылкой на опубликованное на сайте Кремля распоряжение, база данных создается под руководством правительства РФ и при участии Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Отчитаться о первых результатах работы премьер РФ Михаил Мишустин и глава института Александр Благов должны будут уже до 1 октября этого года. 

Финансирование из госбюджета РФ планируется выделить с 2021 года, размер пока не оговаривается.

Как ранее сообщала "Русская служба Би-би-си", один из проектов будет курировать предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова. Построят центр рядом с научно-технической долиной МГУ, развитием которой занимается Катерина Тихонова — предполагаемая младшая дочь Путина. "Геном россиян" - рабочее название главного проекта АНО "Развитие генетических технологий".

Как рассказали Би-би-си три собеседника, знакомые с деталями проекта, организация сосредоточится на секвенировании (полном генетическом анализе) жителей России. В ходе исследования планируется выяснить, существуют ли типичные для российского этноса "генетические поломки", которые можно выявить и впоследствии отредактировать - это программа-максимум. Программа-минимум - выяснить, какие "поломки" есть у отдельных участников исследования.

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