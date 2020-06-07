"Эта фамилия - наследие": родители не согласны с Агентством латышского языка

Девушка из Латвии Мадара отправилась на работу в качестве добровольца в Исландию, где познакомилась с французом. Поженились, и теперь Мадара Лиепиня стала Мадарой Мерле. Живет семья в Латвии.

По словам Мадары, у ее мужа-француза такая же фамилия - Мерле.

"Потом у нас родился ребенок, и я, конечно, хотела его зарегистрировать как гражданина Латвии, но все остановилось на том, что его нельзя зарегистрировать с такой же фамилией. Предложили "Мерлс", что совсем не одно и то же", - говорит девушка.

Она отметила, что во французском языке "Мерле" - это черный дятел, название птицы.

Она говорит, что не хочет показаться "капризной мамой, которая завелась из-за мелочей", но ей непонятно, почему нельзя оставить исходную фамилию, тем более что в Латвии "уже привыкли к фамилиям Ветра, Клява, Виксне. Для мужчины фамилия женского рода не проблема".

Мадара подчеркивает, что фамилия Мерле - это семейное наследие, поэтому пока не спешит соглашаться с Агентством латышского языка, и пока что ребенок зарегистрирован только как гражданин Франции.

В свою очередь главный лингвист Агентства латышского языка Эвелина Зилгалве поясняет, что представление личных имен на латышском языке строго определено, существуют два основных правила: "Первый - это согласно звучанию на оригинальном языке. Второй - добавлять окончания латышского языка".

Зилгалве поясняет, что на французском языке у фамилии Мерле окончание "-e" не произносят, женщина может быть Мерле и Мерла.

"А для мужского рода у нас нет оснований предлагать окончание общего рода, и написанное на оригинальном языке Мерле на латышском произносят как Мерлс", - говорит она.

Лингвист пояснила, что хорошим решением станет отметить на третьей странице паспорта написание фамилии на оригинальном языке. Но этот вариант Мадару не устраивает, и она все еще надеется зарегистрировать сына так, как хотела изначально.