The Sunday Times: Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию

По информации издания, Скрипали переехали в Новую Зеландию, где теперь проживают под другими именами.

По словам собеседника The Sunday Times, до переезда Скрипали более года жили в тайном месте, которое им обеспечила британская разведка MI6.

Источник в правительстве сообщил изданию, что бывшему двойному агенту и его дочери сменили личности и предоставили финансовую помощь для начала жизни в другой стране, пишет Русская служба BBC.

Отмечается, что Скрипали поддерживают связь со своими бывшими соседями - Россом Кэссиди и Мо, и в прошлом году отправили им поздравительную рождественскую открытку без обратного адреса.

"Приятно, что они о нас вспоминают. Но вряд ли мы их еще когда-нибудь увидим", - сказал The Sunday Times Кэссиди.

Напомним, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были обнаружены в Солсбери с признаками отравления.

По версии британских властей, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", а покушение организовали российские спецслужбы.

Россия причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает.