Беларусский министр: людей надо оградить от информации, которая вредит стране

В минувшую среду президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства республики и уже в четверг назначил новый состав. Среди получивших министерские портфели был и Луцкий.

"Стратегия министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству", - цитирует интервью Луцкого телеканалу СТВ РИА Новости.

"Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна. На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы", - сказал министр.

Луцкий указал, что "задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию".