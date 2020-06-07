Пн, 8.06.2020
Убийство Джорджа Флойда - это не причина, а скорее последняя капля. Даже жестокость полиции является лишь симптомом. Главная причина - превосходство белых, расизм и тому подобные проблемы, которые США не могут решить. Клифорд Скотт, эксперт по поведению толпы в Кильском университете

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Брюссель

ФОТО: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

В Брюсселе, в квартале Матонг, в котором проживают выходцы из Африки, в воскресенье возникли беспорядки после акции против расизма и полицейского насилия.

Протестующие разбивали полицейские автомашины. "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ сообщает о разгромленных магазинах. Полицейских закидывали камнями и бутылками. На опубликованных видео погромщики бьют витрины.

Брюссель

ФОТО: Francisco Seco / AP

На место столкновений прибыл водомет для разгона толпы, над кварталом для наблюдения за ситуацией летал полицейский вертолет. На демонстрацию собрались порядка 10 тысяч человек. 

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