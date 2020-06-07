Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

В Брюсселе, в квартале Матонг, в котором проживают выходцы из Африки, в воскресенье возникли беспорядки после акции против расизма и полицейского насилия.
Протестующие разбивали полицейские автомашины. "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ сообщает о разгромленных магазинах. Полицейских закидывали камнями и бутылками. На опубликованных видео погромщики бьют витрины.
На место столкновений прибыл водомет для разгона толпы, над кварталом для наблюдения за ситуацией летал полицейский вертолет. На демонстрацию собрались порядка 10 тысяч человек.
#Update: Riot police in #Brussels storming towards violent groups of #Blacklivesmatter sympathizers rioters and protestors in the Belgian capital in #Belgium this Sunday. pic.twitter.com/4qD9OnSiNc— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) June 7, 2020
#Brussels today, during #blacklivesmatter manifestation.— We Love Brussels (@welovebrussels) June 7, 2020
Photos: IG by @ sebastien.nagy #BLMBelgium #Bruxelles pic.twitter.com/dtViESU7NJ
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