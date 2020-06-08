Комиссия Сейма поддержала запрет на использование георгиевских ленточек на мероприятиях

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам на прошлой неделе концептуально поддержала поправки к законам о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий и о собраниях, шествиях и пикетах, которые предусматривают запрет на использование георгиевских ленточек.