Вт, 9.06.2020
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Названы самые дорогие города для проживания иностранцев

ФОТО: pexels.com

Согласно недавнему исследованию международной консалтинговой компании Mercer о дороговизне жизни в различных городах мира, самым дорогим для проживания иностранцев был признан Гонконг.

Гонконг, в основном из-за цен на жилье, был признан самым дорогим городом второй год подряд. 

В исследовании Mercer учитываются цены на 200 товаров и услуг в 209 городах, включая цены на жилье, транспортные расходы, цены на продукты питания и одежду, а также расходы на развлечения.

Второе место по уровню дороговизны заняла столица Туркменистана Ашхабад, где наблюдается гиперинфляция и резко растущие цены на импортные товары и сырье.

Третье место занимает Токио, за которым следуют Цюрих, Сингапур, Нью-Йорк, Шанхай, Берн, Женева и Пекин.

Исследование показывает, что растет стоимость проживания для иностранцев в азиатских и африканских городах.

Самый дорогой город Африки - столица Чада Нджамена - в списке Mercer располагается лишь на одну позицию выше Сан-Франциско, который занимает 16-ю позицию, а Лагос на юго-западе Нигерии - на 17-м месте.

Исследование Mercer помогает компаниям рассчитать, сколько платить своим сотрудникам за границей путем расчета стоимости жизни, которая может отличаться от стоимости для местного населения.

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