Въехавший в толпу людей в США является местным лидером Ку-клукс-клана

Мужчина, направивший свой автомобиль в участников акции протеста в Ричмонде против расового неравенства, является местным лидером Ку-клукс-клана, сообщает BBC.
Напомним, в результате наезда не угрожающие жизни ранения получил один из манифестантов, а 36-летний Гарри Роджерс обвинен в умышленном нападении, нанесении ранений и ущерба имуществу.
- В Ричмонде, как и во многих других городах США, проходят протесты против расизма и насилия со стороны полиции.
- Протесты вызвала смерть задержанного афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе, однако параллельно с протестами в крупных городах США прошли и масштабные погромы, уличное насилие, мародерство и поджоги зданий.
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