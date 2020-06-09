Вт, 9.06.2020
Организация такого мероприятия уместна в стране, где имеется большая община темнокожих, чтобы движением также руководили темнокожие. В Эстонии это все равно, что организовать гейпарад без гомосексуалистов. Это же смешно! Британский журналист и политик Абдул Тюрей об акции Black Lives Matter
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Въехавший в толпу людей в США является местным лидером Ку-клукс-клана

ФОТО: Reuters/ScanPix

Мужчина, направивший свой автомобиль в участников акции протеста в Ричмонде против расового неравенства, является местным лидером Ку-клукс-клана, сообщает BBC.

Напомним, в результате наезда не угрожающие жизни ранения получил один из манифестантов, а 36-летний Гарри Роджерс обвинен в умышленном нападении, нанесении ранений и ущерба имуществу.

  • В Ричмонде, как и во многих других городах США, проходят протесты против расизма и насилия со стороны полиции.
  • Протесты вызвала смерть задержанного афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе, однако параллельно с протестами в крупных городах США прошли и масштабные погромы, уличное насилие, мародерство и поджоги зданий.

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