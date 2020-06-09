Чт, 11.06.2020
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  • Забудьте Галкина, Волю и Белого! Вот шесть стендап-комиков, которые точно поднимут вам настроение

Забудьте Галкина, Волю и Белого! Вот шесть стендап-комиков, которые точно поднимут вам настроение

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Данила Поперечный

ФОТО: скриншот с youtube.com, коллаж RUS TVNET

Кому-то смешно одно, а другому - совершенно противоположное. Главное во всём этом, чтобы у человека был выбор и в бесконечном количестве стендап-комиков он смог найти тех, чьи шутки ему кажутся ближе.

Наша подборка стендап-комиков должна помочь вам найти тех, над чьими шутками вы будете громко смеяться. Это не рейтинг, а скорее рекомендация для тех, кто устал от телевизионного юмора.

Павел Воля, Максим Галкин, Руслан Белый, Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков - забудьте эти имена (особенное первые два).

Все они, конечно, безумно талантливые комики, но далеко не самые смешные. Верный знак того, что пора расширять кругозор и искать новые имена - это сообщение в Viber или WhatsApp от ваших родителей, в котором вас ждёт ссылка на свежий монолог комика, который до этого нравился вам.

Не ждите этого сообщения, а начните искать уже сейчас!

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Данила Поперечный

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