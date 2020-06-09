Забудьте Галкина, Волю и Белого! Вот шесть стендап-комиков, которые точно поднимут вам настроение

Наша подборка стендап-комиков должна помочь вам найти тех, над чьими шутками вы будете громко смеяться. Это не рейтинг, а скорее рекомендация для тех, кто устал от телевизионного юмора.

Все они, конечно, безумно талантливые комики, но далеко не самые смешные. Верный знак того, что пора расширять кругозор и искать новые имена - это сообщение в Viber или WhatsApp от ваших родителей, в котором вас ждёт ссылка на свежий монолог комика, который до этого нравился вам.