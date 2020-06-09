В Риме сбежавшие из тюрьмы заключенные оставили записку с обещанием вернуться

Двоюродные братья 40-летний Давад Зуканович и 46-летний Лил Ахметович сбежали из тюрьмы в ночь на 2 июня, перебравшись через забор с помощью оставленного во дворе тюрьмы шланга для воды.

Однако перед побегом они оставили в своей камере записку, в которой пояснили, что у них личные причины побега. В частности, им нужно защитить своих детей, которые ввязались в неприятное дело.

В записке беглецы пояснили, что их жены также находятся в тюрьме, поэтому только они могут все исправить, пишет Repubblica.

Двоюродные братья обещали вернуться примерно через 15 дней, как только со всем разберутся.

Они приговорены к тюремным срокам до 2029 года за ненасильственные преступления, в том числе мошенничество и хранение краденых вещей.