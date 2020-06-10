Легковая автомашина съехала в кювет: водитель погиб

Во вторник, 9 июня, в Латвии зарегистрировано 115 автоаварий, в ДТП погиб один и пострадали еще 16 человек, сообщили в Госполиции.
Про аварию с погибшим известно, что она произошла в Земгале.
По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в 11.56 поступил вызов в Ценскую волость Озолниекского края, где в результате ДТП легковая автомашина съехала в кювет.
Спасатели вытащили из автомашины человека и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть.
На месте ЧП спасатели также отсоединили клеммы автомобильного аккумулятора.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения составлено четыре протокола, за превышение скорости - 194, в целом за нарушения правил дорожного движения - 418
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