Ср, 10.06.2020
Мы немного в лучшей ситуации, чем прогнозировалось, потому что прогнозы составлялись в начале марта, когда закрывались такие регионы и экономики, как Испания и Италия. Кроме того, мы не могли предвидеть объем ограничений. Янис Рейрс, министр финансов.

Легковая автомашина съехала в кювет: водитель погиб

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ФОТО: Pixabay

Во вторник, 9 июня, в Латвии зарегистрировано 115 автоаварий, в ДТП погиб один и пострадали еще 16 человек, сообщили в Госполиции.

Про аварию с погибшим известно, что она произошла в Земгале.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в 11.56 поступил вызов в Ценскую волость Озолниекского края, где в результате ДТП легковая автомашина съехала в кювет.

Спасатели вытащили из автомашины человека и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть.   

На месте ЧП спасатели также отсоединили клеммы автомобильного аккумулятора.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения составлено четыре протокола, за превышение скорости - 194, в целом за нарушения правил дорожного движения - 418

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