Легковая автомашина съехала в кювет: водитель погиб

Про аварию с погибшим известно, что она произошла в Земгале.

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в 11.56 поступил вызов в Ценскую волость Озолниекского края, где в результате ДТП легковая автомашина съехала в кювет.

Спасатели вытащили из автомашины человека и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть.

На месте ЧП спасатели также отсоединили клеммы автомобильного аккумулятора.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения составлено четыре протокола, за превышение скорости - 194, в целом за нарушения правил дорожного движения - 418