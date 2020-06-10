Винькеле: с халатами и защитными костюмами есть проблемы. Они решаются

До начала июня удалось лишь частично обеспечить запасы индивидуальных защитных средств на три месяца, так как запас масок удалось увеличить, а с халатами и защитными костюмами есть проблемы, заявила в передаче LTV Rīta panorāma министр здравоохранения Илзе Винькеле.
По ее словам, ситуация с халатами и защитными костюмами не критическая, потому что в таком случае Винькеле располагала бы информацией, что запасов хватает только на неделю. Она допускает, что запасов хватит более чем на три недели.
Как заявила Винькеле, вопрос решается, в том числе на уровне централизованной закупки ЕС.
12 мая Винькеле заявила журналистам, что, если сохранится критическая ситуация с индивидуальными защитными средствами, придется вновь вводить ограничения на медицинские услуги.
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