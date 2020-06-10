"Больно было?" Лишившаяся рук Маргарита Грачева о бестактных вопросах незнакомцев

История Маргариты: В декабре 2017 года муж Грачевой отвез ее в лес и отрубил топором кисти рук. Преступление он пытался объяснить ревностью. Маргарита потеряла кисть правой руки - пришлось установить протез. Левую руку удалось сохранить. В ноябре 2018 года Дмитрий Грачев был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Маргарита не исключает, что Дмитрий может выйти по УДО. Похоже, ее экс-супруг так и не раскаялся в содеянном. Более того, ей поступают новые угрозы. Женщина опасается за себя, а также переживает за жизнь близких.

В свою очередь, дети не знают, что случилось с мамой. Маргарита сказала им, что попала в аварию.

"До преступления он был хорошим отцом. Дети его любили. Я не знаю, на что он рассчитывал. Когда его спросили, мол, почему руки, он ответил: "Потому что не ноги". Часто говорил мне, что младшего я нагуляла", - вспомнила Грачева.

Железная кисть девушки привлекает внимание прохожих: многие узнают Маргариту, но сразу забывают об элементарных правилах приличия.

"Чувства такта у наших людей нет. Мне пишут иногда: зачем вы сделали такую железную руку? - ведь мне предлагали силиконовую, под цвет человеческой кожи. Было такое, что девушка меня увидела и сказала: ''Боже, какой ужас''. Один таксист спрашивал, больно ли мне было, когда руки рубили, и что я чувствовала. Конечно, адекватных и добрых людей больше, но есть и такое", - призналась Маргарита в интервью.

Кроме того, она рассказала, что порой вокруг нее могут собраться "зрители": например, люди в магазине могут следить за тем, как она собирает продукты в пакет.

В конце Маргарита подчеркнула, что руку не прячет специально, поскольку хочет поменять отношение людей к инвалидам.

Видео: Маргарита Грачева: От любви до суда / "Почему я?" Интервью с Валерией

Напомним, ранее телеведущая Регина Тодоренко подарила статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой.