Простые советы для борьбы с назойливыми насекомыми

Без ярких цветов и цветочных ароматов!

"Чтобы избежать укусов пчел, ос или шершней, которые обычно намного более серьезны, чем укусы комаров, не рекомендуется носить яркую, цветную одежду и использовать духи, содержащие цветочные ароматы. Пчел привлекают цветочные сады, поэтому они могут посчитать тебя ярким, пахнущим цветком", - рассказывает фармацевт Mēness aptieka Наталья Петренко.

Надо соблюдать осторожность на пикнике - еду, особенно сладкие фрукты, надо заворачивать, а употребляя сладкие жидкости, надо убедиться, что не проглотишь осу или пчелу.

Активность комаров увеличивается после заката, с наступлением темноты. Больше их встречается в освещенных местах, рядом с водоемами и болотами, потому что комары - влаголюбивые насекомые. Их не испугает никакая одежда.

Держи под рукой средство от насекомых и клещей!

В аптеках доступен широкий спектр средств для отпугивания насекомых и клещей, или репеллентов. Они бывают двух видов: натуральные и химические (работают эффективнее и дольше). Репелленты используются главным образом для отпугивания комаров, ос и клещей от людей и домашних животных. Аэрозоли и средства для нанесения на кожу длительного действия могут действовать от комаров до восьми часов. На кожу можно наносить также натуральное средство - масло гвоздики или чайного дерева. Для ребенка надо выбирать аэрозоли в соответствии с возрастом, в свою очередь, для младенца средства от комаров на коже или одежде использовать нельзя. Средство в небольшом количестве можно распылить снаружи люльки коляски. Для лучшей защиты можно использовать специальную москитную сетку для колясок.

Отправляясь на луг или в лес, аэрозоль обычно используют на одежде, особо обрабатывая брюки и обувь.

Средства от насекомых надо использовать осторожно, не допуская их попадания на слизистую, в глаза, рот. Перед использованием каждого репеллента необходимо внимательно прочесть приложенную инструкцию. Помни - хотя средства от насекомых и клещей помогают отпугивать насекомых, они не гарантируют полную защиту.

Как уменьшить дискомфорт от укуса?

Признаки укуса чаще всего возникают в течение нескольких минут, однако, в зависимости от реакции организма, они могут появиться и через несколько дней. В аптеках доступны средства для наружного использования (гели и мази) и принимаемые внутрь таблетки, которые уменьшают признаки аллергической реакции кожи - покраснение, зуд, опухоль, чувство боли после укуса.

В более тяжелых случаях, когда насекомое ужалило в полость рта, можно наблюдать отек языка (а также губ и горла), затрудненное дыхание, головокружение, даже потерю сознания. Тогда надо немедленно вызвать неотложную помощь.

Считайся с клещами!