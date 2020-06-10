Простые советы для борьбы с назойливыми насекомыми

Отдых на природе необходим как для тела, так и для духа, но радость наслаждения природой могут испортить мелкие назойливые создания - насекомые и особенно клещи. Об их отпугивании можно позаботиться до того, как выходить с семьей и домашними животными на улицу. Если все-таки не повезло, последствия укусов можно сделать менее беспокоящими.
Без ярких цветов и цветочных ароматов!
"Чтобы избежать укусов пчел, ос или шершней, которые обычно намного более серьезны, чем укусы комаров, не рекомендуется носить яркую, цветную одежду и использовать духи, содержащие цветочные ароматы. Пчел привлекают цветочные сады, поэтому они могут посчитать тебя ярким, пахнущим цветком", - рассказывает фармацевт Mēness aptieka Наталья Петренко.
Надо соблюдать осторожность на пикнике - еду, особенно сладкие фрукты, надо заворачивать, а употребляя сладкие жидкости, надо убедиться, что не проглотишь осу или пчелу.
Активность комаров увеличивается после заката, с наступлением темноты. Больше их встречается в освещенных местах, рядом с водоемами и болотами, потому что комары - влаголюбивые насекомые. Их не испугает никакая одежда.
Держи под рукой средство от насекомых и клещей!
В аптеках доступен широкий спектр средств для отпугивания насекомых и клещей, или репеллентов. Они бывают двух видов: натуральные и химические (работают эффективнее и дольше). Репелленты используются главным образом для отпугивания комаров, ос и клещей от людей и домашних животных. Аэрозоли и средства для нанесения на кожу длительного действия могут действовать от комаров до восьми часов. На кожу можно наносить также натуральное средство - масло гвоздики или чайного дерева. Для ребенка надо выбирать аэрозоли в соответствии с возрастом, в свою очередь, для младенца средства от комаров на коже или одежде использовать нельзя. Средство в небольшом количестве можно распылить снаружи люльки коляски. Для лучшей защиты можно использовать специальную москитную сетку для колясок.
Отправляясь на луг или в лес, аэрозоль обычно используют на одежде, особо обрабатывая брюки и обувь.
Средства от насекомых надо использовать осторожно, не допуская их попадания на слизистую, в глаза, рот. Перед использованием каждого репеллента необходимо внимательно прочесть приложенную инструкцию. Помни - хотя средства от насекомых и клещей помогают отпугивать насекомых, они не гарантируют полную защиту.
Как уменьшить дискомфорт от укуса?
Признаки укуса чаще всего возникают в течение нескольких минут, однако, в зависимости от реакции организма, они могут появиться и через несколько дней. В аптеках доступны средства для наружного использования (гели и мази) и принимаемые внутрь таблетки, которые уменьшают признаки аллергической реакции кожи - покраснение, зуд, опухоль, чувство боли после укуса.
В более тяжелых случаях, когда насекомое ужалило в полость рта, можно наблюдать отек языка (а также губ и горла), затрудненное дыхание, головокружение, даже потерю сознания. Тогда надо немедленно вызвать неотложную помощь.
Считайся с клещами!
"Больше всего нас, конечно, беспокоят клещи. Сравнительно теплые латвийские зимы, влажные погодные условия весной и осенью создают благоприятную среду для клещей, поэтому в нашем регионе клещей довольно много, и они опасны. Клещи встречаются не только в лесах, на лугах, в местах, где есть деревья и ветки, но и в садах у домов, вблизи тропинок и в городской среде, например в парках.
В зависимости от погоды клещи сохраняют активность до октября или ноября. Инфицированные вирусом энцефалита и болезнью Лайма (меньше, но все же есть) клещи констатированы в лесах и кустарниках по всей территории Латвии. Против клещевого энцефалита можно вакцинироваться, однако против болезни Лайма вакцины нет", - рассказывает фармацевт Наталья Петренко и советует, как действовать, чтобы защитить себя.
Выбирай подходящую одежду!
Чтобы избежать укусов клещей, важно выбрать одежду, которая ограничивает доступ клещей к коже и, следовательно, уменьшает возможность присосаться. Рекомендуется одежда светлого цвета.
Она не отпугивает клещей, но на ней клещи лучше видны. Надо носить рубашку с плотно прилегающими рукавами и воротником, лучше, если одежда из синтетической, скользкой ткани - к такой клещу труднее прицепиться, его легче заметить и потревожить.
Брюки надо заправить в носки или сапоги, так как клещи чаще всего прицепляются к ногам. Следует помнить и о головном уборе, потому что, например, собирая грибы или ягоды, за лакомыми дарами леса приходится наклоняться. Если головного убора нет, клещ может легко вцепиться в волосы.
Тщательно проверь себя!
Придя домой из леса, с прогулки, работы в саду, проверь, не явился ли с тобой и клещ. Одежду лучше всего снять в ванной или душевой. Тщательно осмотри все тело, ополоснись под проточной водой.
Не забывай о домашнем животном!
Для домашнего животного укусы клещей и других насекомых тоже могут быть опасными, к тому же домашний любимец может принести нежелательного гостя домой. Чтобы избежать таких сюрпризов, домашнему животному рекомендуется капать на холку средство от клещей/блох или в летний сезон надевать ошейник, отпугивающий клещей. Средства можно приобрести в ветеринарных аптеках и обычных аптеках, в которых предлагаются также ветеринарные медикаменты.
Защита ошейника действует до девяти месяцев, а капли нужно использовать один раз в месяц на протяжении сезона. Однако и в том случае, если осуществлено какое-либо из этих профилактических мероприятий, каждый раз после прогулки домашнее животное надо проверять.
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