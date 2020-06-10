В Вентспилcский край не включили Вентспилс

Вначале предполагалось, что Вентспилс войдет в состав одноименного края, но после длительных дебатов депутаты решили присвоить ему статус города государственного значения и не включать в состав края.

Депутат Эрик Пуценс (KPV LV) предложил исключить из состава края также Юркалнскую волость, но это предложение было отклонено.

В состав Вентспилсского края после реформы войдут 13 самоуправлений.