Ср, 10.06.2020
Мы немного в лучшей ситуации, чем прогнозировалось, потому что прогнозы составлялись в начале марта, когда закрывались такие регионы и экономики, как Испания и Италия. Кроме того, мы не могли предвидеть объем ограничений. Янис Рейрс, министр финансов.

В Вентспилcский край не включили Вентспилс

Променад улицы Остас в Вентспилсе

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В среду Сейм, рассматривая в окончательном чтении закон об административно-территориальной реформе, одобрил создание нового Вентспилсского края, не включая в его состав Вентспилс.

Вначале предполагалось, что Вентспилс войдет в состав одноименного края, но после длительных дебатов депутаты решили присвоить ему статус города государственного значения и не включать в состав края.

Депутат Эрик Пуценс (KPV LV) предложил исключить из состава края также Юркалнскую волость, но это предложение было отклонено.

В состав Вентспилсского края после реформы войдут 13 самоуправлений.

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