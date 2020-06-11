Американский гражданин родом из Эстонии: По закону я не могу вернуться домой навсегда

Уехал из Эстонии почти 30 лет назад

Александр рассказал, что родился, вырос и 20 лет работал в Эстонии, а в 90-х уехал в США. Эстония уже была независимой, но старые документы еще продолжали действовать, и выезжал Александр по советскому паспорту. Он вспоминает, что временный вид на жительство в Эстонии у него на тот момент был, но срок его действия закончился еще в 90-х годах.

"В 1993 году я уехал по туристической путевке в Америку, потом там женился, получил статус жителя, потом гражданство, - рассказал он. - Работал в Америке до прошлого года, а в прошлом году вышел на пенсию и решил вернуться обратно в Эстонию. Но путей для легализации у меня, как оказалось, здесь нет".

У Эстонии с США - безвизовый режим. Американский гражданин может свободно въезжать в Эстонию (вернее, мог до закрытия границ из-за пандемии) и находиться здесь, по данным эстонского МИДа, до 90 дней в течение каждого полугодия. Но затем нужно выехать из страны.

Чтобы жить в Эстонии постоянно, американский гражданин должен получить здесь вид на жительство.

"Я подал ходатайство на вид на жительство. Документы у меня приняли, но сразу сказали, что у меня нет оснований для получения, и я получу отказ", - рассказал Александр.

Александру есть, куда возвращаться. В Эстонии у него проживают родственники, Силламяэ есть собственная квартира и, главное, здесь до сих пор живет его престарелая мать.

"Пенсия моя позволяет спокойно, без поддержки государства существовать абсолютно самостоятельно. И я совершенно не понимаю, почему я не имею права вернуться сюда, где у меня есть квартира, где мать живет, которой уже 90 лет?" - говорит он.

В Департаменте полиции и погранохраны сообщили Rus.Postimees, что наличие квартиры в Эстонии никак не поможет получить здесь вид на жительство. Но взрослый иностранец имеет право получить временный вид на жительство в Эстонии для переселения к матери или отцу, которые постоянно проживают здесь. И у Александра, казалось бы, не должно быть проблем с переездом. Более того, ежегодная квота - сколько видов на жительство выдает Эстония - на граждан США и Японии не распространяется.

Но особенность в том, что вернуться в Эстонию к родителям имеет право только иностранный гражданин, который из-за состояния здоровья не может жить самостоятельно.

При этом плохое здоровье нужно подтвердить документально.

Александр же, напротив, отмечает, что благодаря большой американской пенсии он может справляться с жизнью в Эстонии самостоятельно, может ежегодно покупать медицинскую страховку и, в общем, обходиться без помощи государства.

Для того, чтобы он мог, наоборот, ухаживать за престарелой матерью, по логике эстонского законодательства, ее нужно вывести в США, говорит Александр.