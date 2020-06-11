Американский гражданин родом из Эстонии: По закону я не могу вернуться домой навсегда

Пенсионер из эстонского города Силламяэ Александр ищет возможность остаться в городе на постоянное жительство. Сложность в том, что Александр - американский пенсионер. Он родился и вырос в Силламяэ, там у него до сих пор живет 90-летняя мать, но последние три десятка лет он жил и работал в США, получил там гражданство и для возвращения на родину теперь должен просить вид на жительство. Но всё не так просто. Об этом пишет Rus.Postimees.
Уехал из Эстонии почти 30 лет назад
Александр рассказал, что родился, вырос и 20 лет работал в Эстонии, а в 90-х уехал в США. Эстония уже была независимой, но старые документы еще продолжали действовать, и выезжал Александр по советскому паспорту. Он вспоминает, что временный вид на жительство в Эстонии у него на тот момент был, но срок его действия закончился еще в 90-х годах.
"В 1993 году я уехал по туристической путевке в Америку, потом там женился, получил статус жителя, потом гражданство, - рассказал он. - Работал в Америке до прошлого года, а в прошлом году вышел на пенсию и решил вернуться обратно в Эстонию. Но путей для легализации у меня, как оказалось, здесь нет".
У Эстонии с США - безвизовый режим. Американский гражданин может свободно въезжать в Эстонию (вернее, мог до закрытия границ из-за пандемии) и находиться здесь, по данным эстонского МИДа, до 90 дней в течение каждого полугодия. Но затем нужно выехать из страны.
Чтобы жить в Эстонии постоянно, американский гражданин должен получить здесь вид на жительство.
"Я подал ходатайство на вид на жительство. Документы у меня приняли, но сразу сказали, что у меня нет оснований для получения, и я получу отказ", - рассказал Александр.
Александру есть, куда возвращаться. В Эстонии у него проживают родственники, Силламяэ есть собственная квартира и, главное, здесь до сих пор живет его престарелая мать.
"Пенсия моя позволяет спокойно, без поддержки государства существовать абсолютно самостоятельно. И я совершенно не понимаю, почему я не имею права вернуться сюда, где у меня есть квартира, где мать живет, которой уже 90 лет?" - говорит он.
В Департаменте полиции и погранохраны сообщили Rus.Postimees, что наличие квартиры в Эстонии никак не поможет получить здесь вид на жительство. Но взрослый иностранец имеет право получить временный вид на жительство в Эстонии для переселения к матери или отцу, которые постоянно проживают здесь. И у Александра, казалось бы, не должно быть проблем с переездом. Более того, ежегодная квота - сколько видов на жительство выдает Эстония - на граждан США и Японии не распространяется.
Но особенность в том, что вернуться в Эстонию к родителям имеет право только иностранный гражданин, который из-за состояния здоровья не может жить самостоятельно.
При этом плохое здоровье нужно подтвердить документально.
Александр же, напротив, отмечает, что благодаря большой американской пенсии он может справляться с жизнью в Эстонии самостоятельно, может ежегодно покупать медицинскую страховку и, в общем, обходиться без помощи государства.
Для того, чтобы он мог, наоборот, ухаживать за престарелой матерью, по логике эстонского законодательства, ее нужно вывести в США, говорит Александр.
Перебрав все варианты, он нашел только один способ остаться в Эстонии - заключить брак с какой-нибудь местной жительницей, благо в США он развелся. Но это фактически был бы фиктивный брак. И чтобы не допускать фиктивных браков, свадьба жителя Эстонии и не живущего в стране иностранного гражданина возможна только с разрешения суда. Александр признается, что планировал использовать этот способ, но затем бросил эту авантюру. И теперь вообще не видит способа законно остаться у себя на родине.
Комментарий полиции: решение еще не принято
Комментируя ситуацию Александра, советник-эксперт Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк сказала, что сейчас его ходатайство находится в стадии рассмотрения, и делать выводы о том, какое решение будет принято по конкретному ходатайству, преждевременно. Все ходатайства иностранных граждан о получении вида на жительства рассматриваются индивидуально. На рассмотрение ходатайства, согласно закону, Департамент имеет до двух месяцев.
"Срочный вид на жительство для проживания в Эстонии можно выдать законопослушному иностранцу, который прожил в Эстонии три года (эти три года не должны быть непосредственно до подачи ходатайства), который использовал ранее действовавший вид на жительство целесообразно, который обустроил свою жизнь в Эстонии и имеет доход и страховку. Ходатайствовать о виде на жительство на переселение к родителю нет основания, если ребенок совершеннолетний и он не имеет проблем со здоровьем", - объяснила Лийс Валк.
По ее словам, иностранные граждане, имеющие в Эстонии родственников или близких, могут ходатайствовать для их посещения о долговременной визе, позволяющей находиться в Эстонии до года, но на основании визы нельзя проживать постоянно, по ее истечению следует вернуться в свое государство. На основании такой долговременной визы обратившийся в редакцию мужчина сейчас находится с прошлого года.
“Иностранцам, находящимся в Эстонии на основании визы и желающим получить вид на жительство, советуем не откладывать подачу документов на последний момент”, - добавила также Лийс Валк.
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