Полиция задержала находящегося в розыске мужчину. Он спал на траве, рядом стоял ребенок

Спустя три минуты, которые полицейская бригада провела в пути под звук сирены, представители правопорядка встретили звонившего - молодого человека, который пытался успокоить девочку. Там же, недалеко, на траве, рядом с матрасом, брошенным бездомными, лежал человек, ранее упомянутый во время звонка.

Вскоре на помощь полицейским прибыли и медики неотложной помощи, которым был передан мужчина.

В свою очередь полицейские начали опрос девочки. Им удалось установить, что мужчина является сожителем ее матери.

Спустя несколько минут мужчина проснулся и даже смог встать на свои ноги. Полиция спросила его личные данные, и оказалось, что этот отдых на траве останется в его памяти как последние воспоминания о жизни на свободе, потому как его разыскивает Госполиция, к нему уже была применена мера пресечения в качестве лишения свободы.

Работники полиции доставили девочку домой. Мать ребенка была адекватна, и ничто не свидетельствовало о том, что она находится под воздействием каких-либо веществ. Полиция проверила место жительства и констатировала, что условия содержания являются хорошими. Мать ребенка рассказала, что с мужчиной жила недавно, и доверила ему присмотр за ребенком в момент, когда мужчина был еще трезвым.

Видео: Сюжет Degpunktā