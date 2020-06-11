Италия: пациентка нафаршировала 90 оливок во время операции на мозге

Опухоль удаляла команда из 11 медиков в городе Анкона. Нейрохирург Роберто Триньяни рассказал журналистам, что врачи во время таких операций просят своих пациентов чем-нибудь занять себя, чтобы медикам можно было контролировать их состояние. Одни - просто общаются с врачами, вторые - смотрят мультфильмы, кто-то даже играет на музыкальных инструментах.

Итальянка же во время операции решила сделать заготовки для оливок по-асколански. Обычно оливки фаршируют начинкой из мяса, овощей и сыра, после чего обмазывают яичным белком, посыпают мукой и хлебными крошками, а после обжаривают во фритюре.

Операция длилась в течение примерно двух часов и прошла успешно! В свою очередь, женщина фаршировала оливки примерно час.

Напомним, в феврале этого года в больнице Королевского колледжа в Лондоне пациентка играла на скрипке во время операции по удалению опухоли в головном мозге.

Сперва 53-летняя скрипачка Дагмар Тернер сыграла до проведения операции, чтобы врачи смогли определить области мозга, которые активны во время игры и ответственны за движения. В начале операции музыкантка прибывала под наркозом, однако в середине процедуры ее разбудили и сыграть, чтобы проверить, что важные области мозга не задеты.

Процедура прошла успешно и медикам удалось удалить 90% опухоли.