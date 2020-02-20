Женщина сыграла на скрипке во время операции на головном мозге

В больнице Королевского колледжа в Лондоне пациентка играла на скрипке во время операции по удалению опухоли в головном мозге, сообщает Associated Press.
Patient plays violin while surgeons remove a tumour from her brain pic.twitter.com/X9I6vNajwb— The National (@TheNationalUAE) February 19, 2020
Сперва 53-летняя скрипачка Дагмар Тернер сыграла до проведения операции, чтобы врачи смогли определить области мозга, которые активны во время игры и ответственны за движения. В начале операции музыкантка прибывала под наркозом, однако в середине процедуры её разбудили и сыграть, чтобы проверить, что важные области мозга не задеты.
"Мы знали, насколько важна скрипка для Дагмар, и было жизненно важно сохранить функции в деликатных областях ее мозга, которые бы позволяли ей играть", — подчеркнул нейрохирург Кейумарс Ашкан.
Медик также сказал, что процедура прошла успешно и им удалось удалить 90% опухоли.
Дагмар Тернер принимает участие в симфоническом оркестре острова Уайт. Через три дня после операции она была выписана. В ближайшее время женщина планирует снова заниматься музыкой.
"Мысль о том, что я потеряю способность играть, была душераздирающей. Но профессор Ашкан — тоже музыкант, и он понял мои проблемы. Он и команда изо всех сил старались хорошо сделать операцию — от составления карты моего мозга до планирования положения, в котором я должна находиться, чтобы играть", — приводит её слова Esquire.