Андрей Элксниньш снят с должности мэра Даугавпилса

Вопрос о соответствии Элксниньша занимаемой должности на заседании был рассмотрен первым. Несмотря на то, что требование снять Элксниньша с должности подали восемь депутатов, представляющих Латгальскую партию и "Нашу партию", в итоге за отстранение мэра проголосовали девять депутатов. Против были четверо, двое в голосовании не участвовали.

Элксниньш решение депутатов назвал комплиментом, поблагодарив коллег за совместную работу.

Он добавил, что только молодые и образованные люди могут покончить со старой властью в Даугавпилсской думе.

Айвар Брокс (Латгальская партия) упрекал Элксниньша в моббинге и моральном терроре, а также недостатке лояльности к стране и Даугавпилсу. Также он выразил недовольство дорогостоящими проектами самоуправления.

"Мы можем долго говорить о том, что плохо и что хорошо. Вопрос простой - есть команда или нет, есть политическая поддержка или ее нет. На данный момент большое количество депутатов считает, что команды нет.

Если нет команды, то, какими бы ни были цели, нормально их реализовать невозможно", - прокомментировал решение думы депутат Янис Дукшинскис (Латгальская партия).

Как сообщалось, депутаты Латгальской партии, которые до этого формировали в Даугавпилсской думе коалицию с "Согласием", вместе с двумя депутатами "Нашей партии" подали заявление о созыве заседания думы для голосования об отставке мэра.

По словам депутата думы Хелены Солдатенок (Латгальская партия), в Латгальскую партию входит множество опытных депутатов, которые работали как в государственном, так и в муниципальном управлении, были депутатами Сейма и привыкли работать в команде, однако Элксниньш принимает решения единолично.

Договоренности о том, кто станет следующим мэром города, пока не достигнуто, но Латгальская партия будет добиваться, чтобы будущее Даугавпилса не было связано с "Согласием".

По мнению Солодатенок, самым подходящим кандидатом на эту должность является Янис Лачплесис (Латгальская партия), который уже был мэром города.

Андрей Элксниньш был избран мэром города в нынешнем созыве Даугавпилсской думы дважды - с 26 июня 2017 года по 2 сентября 2017 года и с 17 января 2019 года по 11 июня.