Пост в Facebook вводит в заблуждение - опубликованное видео не связано с нынешними протестами в США

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания лжет или неосознанно вводит в заблуждение.
Группа ветеранов якобы останавливает толпу мародеров. Можно видеть жестокие избиения людей на улицах. Такое видео с подписью, касательно нынешних событий в США, на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Дмитрий Норман. Однако Re:Check убедился, что публикация вводит в заблуждение.
Опубликованное видео снято пару лет назад и относится к столкновениям ультраправых и антифашистов в Портленде в 2018 году.
Две группы людей идут по улице друг на друга. Происходит столкновение, в процессе которого начинаются избиения людей. Такое видео 5 июня опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Дмитрий Норман. На фоне звучит тяжелая музыка, и кадры насилия сменяются друг другом. Автор публикации связывает видео с нынешними событиями в США: "Возможно вы в курсе, что сейчас происходит в США". Дальше его подпись к ролику гласит:
"На видео группа ветеранов (боевых действий и т. п.) останавливает толпу мародеров. Правоохранительная система оказалась не готова к происходящему, поэтому ветераны вышли на улицы чтобы остановить мародёрство и насилие.
Америка, спасибо что всегда нам даришь шоу. П. С. Надеюсь у нас всё меньше людей верят в светлый образ этой страны".
Публикацией поделилось более 400 пользователей. Автор поста не ответил на вопрос Re:Check: проверял ли он правдивость информации, которой делился. Всё же после вопроса Re:Check Норман добавил в конец опубликованного текста ещё одно предложение: "П. С. Надеюсь у нас всё меньше людей верят в светлый образ этой страны. И всё больше критически подходят к информации". Позже автор, уже в комментариях, свою публикацию называет "экспериментом", однако содержание поста не исправляет.
Опубликованное Норманом 5 июня видео на самом деле не относится к нынешним событиям в США. Автор публикации отмечает, что в событиях участвуют ветераны, которые вышли на улицы, чтобы остановить мародёрство, однако это не так.
Кадры на записи относятся к лету 2018 года, когда в Портленде, штат Орегон на северо-западе США, прошли столкновения между ультраправыми с одной стороны и антифашистами с другой. Интернет-издание The Guardian 1 июля 2018 года пишет о беспорядках и насилии на улицах, когда не ветераны, а более 150-ти сторонников ультраправой группы Patriot Prayer вели уличные бои со множеством антифашистов. В итоге девять человек были арестованы. Patriot Prayer основана в 2016 году, претендуя на защиту интересов американских христиан. В свою очередь организация Southern Poverty Law Center назвала их "насильственными экстремистами".
Нынешние протесты в США вспыхнули 25 мая в Миннеаполисе, штате Миннесота, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Причиной волнений послужило опубликованное видео в интернете, на котором белый полицейский Дерек Шовен несколько минут коленом давит на шею Флойду, хотя тот несколько раз повторял, что не может дышать. Позже в больнице его объявили мертвым.
В беспорядках, которыми протесты сопровождаются, президент страны Дональд Трамп обвинил антифашистов, или движение "Антифа", и "другие радикальные левые группировки". Трамп в своём Twitter 31 мая пообещал объявить "Антифа" террористической организацией.
Тем временем БиБиСи сообщает, что губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что насилие на улицах уже не связано с убийством Флойда, а организуется приехавшими в город сторонниками идеи превосходства белой расы и членами наркокартелей. К тому же критики президента Трампа отмечают, что в США нет закона о домашнем терроризме, а "Антифа" не является организацией со своим лидером и определённой структурой.
Единого определения у "Антифа" нет. Дословно это значит "антифашистский" или "антифашист". Таким термином обозначают широкий спектр групп и людей крайне левых или анархических взглядов. Истоки "Антифа" следует искать в Европе в 1920-1930 годах. Его возрождение относится к 1980-м годам, и в конце 1980-х оно пришло в США.
Как пишет БиБиСи, это протестное движение выступает против неонацистов, фашизма, расизма, а также идеи превосходства белых над другими расами. Кроме того, в США часть движения выступает и против политики Трампа, которую считают националистической и антимусульманской. Более широкую огласку это движение в США получило после протестов 2017 года в Шарлотсвилле, когда там произошли столкновения между активистами нескольких альтернативных правых организаций и левыми.
Вывод: Опубликованное пользователем Facebook Дмитрием Норманом видео снято ранее нынешних событий в США и к ним не относится. На нём нет группы "ветеранов (боевых действий и т. п.)", останавливающей "толпу мародеров". Публикация не соответствует правде, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
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