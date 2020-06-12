Пост в Facebook вводит в заблуждение - опубликованное видео не связано с нынешними протестами в США

Группа ветеранов якобы останавливает толпу мародеров. Можно видеть жестокие избиения людей на улицах. Такое видео с подписью, касательно нынешних событий в США, на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Дмитрий Норман. Однако Re:Check убедился, что публикация вводит в заблуждение.

Опубликованное видео снято пару лет назад и относится к столкновениям ультраправых и антифашистов в Портленде в 2018 году.

ФОТО: Facebook

Две группы людей идут по улице друг на друга. Происходит столкновение, в процессе которого начинаются избиения людей. Такое видео 5 июня опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Дмитрий Норман. На фоне звучит тяжелая музыка, и кадры насилия сменяются друг другом. Автор публикации связывает видео с нынешними событиями в США: "Возможно вы в курсе, что сейчас происходит в США". Дальше его подпись к ролику гласит:

"На видео группа ветеранов (боевых действий и т. п.) останавливает толпу мародеров. Правоохранительная система оказалась не готова к происходящему, поэтому ветераны вышли на улицы чтобы остановить мародёрство и насилие.

Америка, спасибо что всегда нам даришь шоу. П. С. Надеюсь у нас всё меньше людей верят в светлый образ этой страны".

Публикацией поделилось более 400 пользователей. Автор поста не ответил на вопрос Re:Check: проверял ли он правдивость информации, которой делился. Всё же после вопроса Re:Check Норман добавил в конец опубликованного текста ещё одно предложение: "П. С. Надеюсь у нас всё меньше людей верят в светлый образ этой страны. И всё больше критически подходят к информации". Позже автор, уже в комментариях, свою публикацию называет "экспериментом", однако содержание поста не исправляет.

Опубликованное Норманом 5 июня видео на самом деле не относится к нынешним событиям в США. Автор публикации отмечает, что в событиях участвуют ветераны, которые вышли на улицы, чтобы остановить мародёрство, однако это не так.

Кадры на записи относятся к лету 2018 года, когда в Портленде, штат Орегон на северо-западе США, прошли столкновения между ультраправыми с одной стороны и антифашистами с другой. Интернет-издание The Guardian 1 июля 2018 года пишет о беспорядках и насилии на улицах, когда не ветераны, а более 150-ти сторонников ультраправой группы Patriot Prayer вели уличные бои со множеством антифашистов. В итоге девять человек были арестованы. Patriot Prayer основана в 2016 году, претендуя на защиту интересов американских христиан. В свою очередь организация Southern Poverty Law Center назвала их "насильственными экстремистами".