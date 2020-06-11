На выборах в самоуправления 2021 года разрешат голосовать на любом участке своего самоуправления

Избирателя будут регистрировать в онлайн-режиме на любом участке, на который он придет голосовать. Ранее избиратель имел право голосовать только на том участке, в список которого он был включен.

На избирательном участке сотрудник избирательной комиссии должен будет отсканировать паспорт или удостоверение личности избирателя и удостовериться, что избиратель включен в список избирателей соответствующего самоуправления и в регистре нет записи о том, что он уже проголосовал.

Система зарегистрирует избирателя в электронном списке, а сотрудник избирательного участка запишет информацию об избирателе в список избирателей, где желающий проголосовать житель поставит подпись о получении избирательных материалов.

Сейм в окончательном чтении принял также поправки к закону о регистре избирателей. Использование онлайн-регистрации избирателей на выборах в самоуправления поможет успешно реализовать ее и на выборах в Сейм, что обеспечит возможность участия в выборах также с помощью удостоверения личности или идентификационной карты.

Изменения вступят в силу 1 января следующего года.