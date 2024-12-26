Фото Пассажирский автобус попал в аварию в Норвегии: три человека погибли

В Норвегии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажирский автобус вылетел с трассы на берег озера и угодил в воду. Три человека погибли, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 58 человек, включая иностранцев. Авария произошла около 13:30 в Лофасте, в коммуне Хадсель, недалеко от Нарвика.