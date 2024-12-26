В Норвегии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажирский автобус вылетел с трассы на берег озера и угодил в воду. Три человека погибли, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 58 человек, включая иностранцев. Авария произошла около 13:30 в Лофасте, в коммуне Хадсель, недалеко от Нарвика.
Фото ⟩ Пассажирский автобус попал в аварию в Норвегии: три человека погибли
Полиция сообщила, что автобус следовал из Нарвика на Лофотенские острова. Автобус принадлежал компании Boreal и совершал регулярные рейсы. В последние дни на севере Норвегии наблюдались сильные штормы и ветер. Были перекрыты несколько дорог и отменены паромы, пишет Dagbladet.
Все пассажиры сейчас эвакуированы из перевернувшегося и частично затопленного в озере автобуса. От полученных травм три человека скончались, еще четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает NRK.
Среди пассажиров - граждане восьми разных стран, но не уточняется, каких именно.
Первая машина скорой помощи прибыла на место примерно через полчаса после происшествия.
Первоначально предполагалось, что в автобусе может находиться до 70 пассажиров.
Коммуна Воган готовится принять 28 пассажиров из разбившегося автобуса в приемном центре Thon Hotell Svolvær.
Остальные пассажиры доставлены в центр приема в Стокмаркнессе.
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