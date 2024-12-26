Российские власти просят не обсуждать "гипотезы" и не торопиться с выводами о причинах крушения следовавшего в Грозный пассажирского самолета, упавшего в среду в Казахстане, под городом Актау, в результате чего погибли 38 человек. Этот комментарий прозвучал в момент, когда все шире обсуждалась версия, связывающая авиакатастрофу с работой российской ПВО.
Версия о том, что самолет из Азербайджана разбился из-за российской ПВО, обсуждается все шире. Кремль просит не строить «гипотезы»
«До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы было бы неверно, — заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — Мы, конечно же, этого делать не будем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания следствия».
Следствие ведут власти Казахстана. В четверг транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев заявил, что их расследование пока не пришло к выводу о причастности российской ПВО к катастрофе, передает Reuters.
В Азербайджане четверг объявлен днем национального траура по жертвам авиакатастрофы: из находившихся на борту 67 человек выжили 29.
Президент страны Ильхам Алиев назвал крушение лайнера «огромной трагедией, обернувшейся для азербайджанского народа огромным горем».
Вскоре после крушения самолета Azerbaijan Airlines, летевшего в Грозный из Баку, ряд авиационных экспертов высказали предположение, что на подлете, в небе над Чеченской Республикой, самолет был поврежден системой ПВО.
Известно, что незадолго до падения самолет был перенаправлен из пункта назначения — через Каспийское море, в западный Казахстан.
В Азербайджане множество анонимных источников в разговорах со многими СМИ в стране и за рубежом утверждают, что причиной катастрофы стала российская ракета.
В частности, один из источников в Азербайджане, знакомый с расследованием катастрофы, сообщил корреспонденту Reuters, что предварительные результаты подтвердили: самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С», а его коммуникации на подлете к Грозному были парализованы системой радиоэлектронной борьбы.
«Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в том, что сбила азербайджанский самолет», — цитирует его агентство.
Этот вывод о действиях российской ПВО корреспонденту Reuters подтвердили еще три анонимных азербайджанских источника.
В четверг проправительственный азербайджанский телеканал AnewZ также сообщил, что предварительное расследование показало: самолет был поврежден осколками ракеты класса «земля-воздух» из российской системы обороны «Панцирь-С».
В американской администрации агентству AFP также заявили, что первые признаки указывают на то, что российская система ПВО поразила лайнер Azerbaijan Airlines.
Би-би-си попросила прокуроров в Казахстане прокомментировать эти сообщения, на что те лишь заявили, что расследуются все версии возможных причин катастрофы.
Израильская авиакомпания El Al в четверг объявила о приостановке своих рейсов из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю, ссылаясь на «события в воздушном пространстве России», сообщают многие израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
Как рассказал российскому телевидению один из выживших пассажиров, по его мнению, в густом тумане над Грозным пилот пытался приземлиться дважды, а «на третий раз что-то взорвалось… часть обшивки самолета вылетело».
Лояльные Кремлю СМИ вскоре после катастрофы распространяли версию о столкновении со стаей птиц. Эксперты к этой версии относятся скептически.
Столкновения с птицами приводят к тому, что самолет планирует в сторону ближайшего аэродрома, сказал авиационный аналитик Ричард Абулафия агентству Reuters. «Можно потерять управление самолетом, но настолько сбиться с курса нельзя», — заметил он.
Джастин Крамп в компании по анализу рисков Sibylline в интервью Radio 4 Би-би-си указал на характер повреждений самолета внутри и снаружи. «Это выглядит очень похоже на детонацию ракеты ПВО позади и слева от самолета, еслои посмотреть на расположение повреждений от осколков», — сказал Крамп.
Самолет был перенаправлен в аэропорт Актау, расположенный примерно в 450 км к востоку. На опубликованных кадрах видно, как примерно в 3 км от взлетно-посадочной полосы самолет на огромной скорости пикирует вниз, после чего вспыхивает.
На борту самолета находились в основном граждане Азербайджана, но также были пассажиры из России, Казахстана и Кыргызстана.
На видеозаписях видно, как из-под обломков самолета выползают выжившие, некоторые с видимыми травмами.
Пострадавшие были доставлены в больницу. В четверг азербайджанское информационное агентство Azertac сообщило, что состояние семерых достаточно хорошее, чтобы они смогли вылететь обратно в Баку.
В Azerbaijan Airlines заявили журналистам, что только в октябре самолет прошел полное техническое обслуживание и технических неисправностей не имел.