Версия о том, что самолет из Азербайджана разбился из-за российской ПВО, обсуждается все шире. Кремль просит не строить «гипотезы»

Бригады скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в районе города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года Фото: Reuters

Как рассказал российскому телевидению один из выживших пассажиров, по его мнению, в густом тумане над Грозным пилот пытался приземлиться дважды, а «на третий раз что-то взорвалось… часть обшивки самолета вылетело».

Лояльные Кремлю СМИ вскоре после катастрофы распространяли версию о столкновении со стаей птиц. Эксперты к этой версии относятся скептически.

Столкновения с птицами приводят к тому, что самолет планирует в сторону ближайшего аэродрома, сказал авиационный аналитик Ричард Абулафия агентству Reuters. «Можно потерять управление самолетом, но настолько сбиться с курса нельзя», — заметил он.

Джастин Крамп в компании по анализу рисков Sibylline в интервью Radio 4 Би-би-си указал на характер повреждений самолета внутри и снаружи. «Это выглядит очень похоже на детонацию ракеты ПВО позади и слева от самолета, еслои посмотреть на расположение повреждений от осколков», — сказал Крамп.

Самолет был перенаправлен в аэропорт Актау, расположенный примерно в 450 км к востоку. На опубликованных кадрах видно, как примерно в 3 км от взлетно-посадочной полосы самолет на огромной скорости пикирует вниз, после чего вспыхивает.

На борту самолета находились в основном граждане Азербайджана, но также были пассажиры из России, Казахстана и Кыргызстана.

На видеозаписях видно, как из-под обломков самолета выползают выжившие, некоторые с видимыми травмами.

Пострадавшие были доставлены в больницу. В четверг азербайджанское информационное агентство Azertac сообщило, что состояние семерых достаточно хорошее, чтобы они смогли вылететь обратно в Баку.

В Azerbaijan Airlines заявили журналистам, что только в октябре самолет прошел полное техническое обслуживание и технических неисправностей не имел.