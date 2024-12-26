Главное за 26 декабря Версии крушения самолета, задержание танкера российского теневого флота и трагедия в Норвегии

За рубежом:

Российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау 25 декабря, пишет "Медуза" со ссылкой на Euronews. Reuters же сообщил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С".

Помимо неисправности Estlink 2, компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC вчера в среду сообщили в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о сбоях в работе морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Повреждения затронули три различных кабеля. По делу о повреждении подводного кабеля между Эстонией и Финляндией начато расследование в отношении танкера Eagle S из российского теневого флота, шедшего под флагом Островов Кука.

Три человека погибли в автокатастрофе на севере Норвегии, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 58 человек, включая иностранцев. Авария произошла около 13:30 в Лофасте, в коммуне Хадсель, недалеко от Нарвика.

Интересное чтиво:

Недавно сеть магазинов Maxima Latvija сообщила, что 1 января все их торговые точки будут закрыты. Того же плана придерживается торговая сеть Lidl. Такая практика - не только на праздники, но и по выходным - уже давно норма жизни во многих странах Европы. В Латвии в прошлом году тоже продвигался подобный законопроект.