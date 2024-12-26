Рождественские праздники в Латвии подходят к концу, но не стоит расстраиваться, после двух рабочих дней нас снова ждут длинные новогодние выходные. А пока рассказываем о самых громких новостях за сегодня: СМИ сообщают, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской ракетой, в Финском заливе повреждены еще три кабеля: задержан танкер из российского теневого флота, трагическая авария в Норвегии - погибли три человека. Об этих и других новостях четверга, 26 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 26 декабря ⟩ Версии крушения самолета, задержание танкера российского теневого флота и трагедия в Норвегии
Новости Латвии:
В канун Рождества в жизни бывшего телохранителя и охранника Александра Коневеги произошло настоящее чудо - ему пересадили новое сердце. Он стал одним из четырех пациентов в Латвии, которым в этом году провели операцию по пересадке. До этого шесть лет Александр жил с искусственным сердцем.
В ресторане 32. augusts в Марупе на ул. Селю, 12, произошел пожар, свидетельствует информация в соцсетях.
В среду, 25 декабря, в Латвии было зарегистрировано 53 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали еще десять. Так, в 21 час в Мерсрагской волости Талсинского края на дороге Тукумс - Мерсрагс - Колка молодой человек 2004 года рождения на автомобиле сбил женщину-пешехода, которая находилась на проезжей части без отражающих элементов. Женщина погибла на месте происшествия.
В среду Государственная полиция проверила около 7000 водителей транспортных средств, среди которых выявила 20 человек, севших за руль в состоянии опьянения.
В последние дни года в Латвии сохранится пасмурная и теплая погода, а 31 декабря и в первый день нового года усилятся осадки и ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
Российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау 25 декабря, пишет "Медуза" со ссылкой на Euronews. Reuters же сообщил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С".
Помимо неисправности Estlink 2, компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC вчера в среду сообщили в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) о сбоях в работе морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Повреждения затронули три различных кабеля. По делу о повреждении подводного кабеля между Эстонией и Финляндией начато расследование в отношении танкера Eagle S из российского теневого флота, шедшего под флагом Островов Кука.
Три человека погибли в автокатастрофе на севере Норвегии, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 58 человек, включая иностранцев. Авария произошла около 13:30 в Лофасте, в коммуне Хадсель, недалеко от Нарвика.
Интересное чтиво:
Недавно сеть магазинов Maxima Latvija сообщила, что 1 января все их торговые точки будут закрыты. Того же плана придерживается торговая сеть Lidl. Такая практика - не только на праздники, но и по выходным - уже давно норма жизни во многих странах Европы. В Латвии в прошлом году тоже продвигался подобный законопроект.
Но готова ли наша торговля и потребители к подобным изменениям? TVNET+ пообщался с торговцами и персоналом магазинов, а литовский эксперт по розничной торговле, соучредитель Pricer.LT Петрас Чепкаускас поделился цифрами и фактами.
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Кайса Эйхе, ассистент заведующего отделением фотографии Высшей школы искусств "Паллас" и преподаватель, перед Рождеством отправилась в деловую поездку в Берлин для установления и развития отношений сотрудничества. Обратный рейс с airBaltic через Копенгаген начал приобретать тревожный оттенок из-за задержки рейса в Таллинн, но затем произошло нечто беспрецедентное, что можно считать настоящим рождественским чудом, сообщает Rus.Postimees.
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