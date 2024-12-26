"Что касается места проведения, он [Фицо] сказал, что, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров", - заявил российский диктатор после саммита Высшего Евразийского экономического совета в Минске

По его словам, Россия не против этого предложения.

Путин рассказал, что во время визита Фицо в Москву премьер-министр Словакии "прежде всего и главным образом, говорил о мирном урегулировании на украинском направлении", пишет "Медуза".

Как уже сообщалось, Россия продолжает наносить удары беспилотниками по Украине в Рождество. Россия в ночь на четверг, 26 декабря, атаковала Украину 31 дронами типа Shahed и других типов, 20 из которых украинские военнослужащие сбили.

Россия нанесла масштабный удар по Украине ракетами и беспилотниками различного типа и 25 декабря. Основные цели снова пришлись на энергетические объекты.

В результате атак были повреждены теплоэлектростанции, здания и инфраструктура. В Днепропетровской области погиб один человек, в Харькове ранены шесть человек.

Президент Украины подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "сознательно выбрал Рождество для нападения".

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