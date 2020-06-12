"Вроде только зацепил, а она упала". В Риге на пешеходном переходе сбили женщину на электросамокате

Полицейские заметили, что на перекрестке стоит машина, а на проезжей части лежит женщина. Оказалось, что на пешеходном переходе только что произошел несчастный случай - полицейские о произошедшем незамедлительно сообщили в дежурную часть.

Полиция заметила, что у женщины опухла нога, что свидетельствует о травме. На место происшествия были вызваны медики.

Как удалось установить, женщина на электросамокате двигалась по пешеходному переходу, где и произошло столкновение.

"Горел зеленый свет. Подумал, что успею, потому что ехал трамвай и я хотел повернуть. Затормозил, но не успел остановиться. Вроде только зацепил, а она упала", - так о произошедшем сотрудникам полиции рассказал автоводитель.

Как указал представитель Рижской муниципальной полиции Валтерс Берзиньш, медики на место происшествия прибыли очень быстро.

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