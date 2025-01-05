Надеемся, вы хорошо отдохнули перед первой настоящей неделей 2025 года! В это воскресенье мир не стоял на месте: Украина стремительно и неожиданно возобновила наступление в Курской области, а в Риге съемки корейского боевика на время ограничивают движение транспорта. Конституционный суд только к лету возьмется за вопрос о запрете вейпов и курительных смесей, а airBaltic удостоился новой критики за массовую отмену рейсов. Тем временем январь обещает синоптикам быть непредсказуемым: от морозов до оттепелей. О главных событиях воскресенья, 5 января - в итоговой подборке от RUS TVNET.
Главное за 5 января ⟩ Когда перекроют Вантовый мост, украинское наступление и последствия отмены рейсов airBaltic
Новости Латвии:
В январе погодные условия также будут переменчивыми - морозы и снег сменятся оттепелью, и долгой зимы пока не ожидается, говорит ведущий прогноза погоды на Латвийском телевидении Том Брицис.
Влияние отмены рейсов авиакомпании airBaltic предстоящим летом на туристические потоки в Латвии, вероятно, будет ограниченным, так как основные и стратегически важные маршруты в планах авиакомпании сохранены, сказал агентству LETA президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш.
На время съемок корейского художественного фильма Humint в Риге с воскресенья, 5 января, будут введены ограничения на движение транспорта, сообщили агентству LETA в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.
Конституционный суд (КС) даст свое заключение по поводу законодательных ограничений на ароматические смеси для электронных курительных устройств не раньше лета этого года, говорится на сайте КС.
Утром в воскресенье, 5 января, почти по всей стране снег и лед затрудняют движение по основным и региональным дорогам, сообщает государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).
За рубежом:
Зайдя 1 января в интернет, я почти сразу увидел массу разгневанных твитов о выступлении трио Николая Расторгуева, Григория Лепса и Ярослава Дронова (он же Шаман) с песней "Нам нужна одна победа" сразу после праздничной речи Путина, где война с Украиной, разумеется, упоминалась. Это разожгло мой интерес - а как вообще российское ТВ встретило 2025 год? Оказалось, что ответом является любопытный синтез попытки сбежать в прошлое и прогиба под "правильный посыл"
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Интересное чтиво:
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