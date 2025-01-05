Главное за 5 января Когда перекроют Вантовый мост, украинское наступление и последствия отмены рейсов airBaltic

Один из ударов ВСУ наносится со стороны райцентра Суджа, который с августа находится под контролем Украины. В числе прочего бои идут за село Бердин неподалеку от Большого Солдатского.

"Газпром" лишился старейшего маршрута поставок в Европу. А как Евросоюз чувствует себя? Что с ценами, запасами в ПХГ, газоснабжением Австрии и Словакии?

Дональд Трамп обещает "возродить величие Америки", крупнейшей экономики мира. Однако чем дальше экономисты анализируют планы нового старого американского президента, тем больше у них сомнений в том, что заявленные им рецепты помогут США разбогатеть, возродить промышленность и сдержать экспансию Китая.

Российское государственное пропагандистское издание "Известия" сообщает, что один из ее внештатных корреспондентов погиб в результате удара беспилотного летательного аппарата неподалеку от оккупированного Россией города Донецка на востоке Украины. Об этом сообщает BBC.

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К спине парализованной бабушки приклеены пакеты с банкнотами, в трехлитровых банках среди соленых грибов спрятаны скрученные в рулоны сторублевки, а в бочке, наполненной краской, - куча денег. В конце 50-х годов XX века на химическом заводе Zvaigzne начальники воровали с размахом. В то время деньги, полученные от афер, нельзя было конвертировать в криптовалюту, поэтому приходилось проявлять изобретательность. Как рижские следователи выявили "спрута", обворовывавшего государство, и изъяли самое большое количество золота в истории латвийской криминалистики - 16 килограммов?