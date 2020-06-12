Пт, 12.06.2020
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Рижан приглашают записываться на бесплатные курсы латышского языка

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На следующей неделе рижане могут записаться на бесплатные курсы латышского языка, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.

Цель курсов - обеспечить возможность взрослым жителям Риги освоить латышский язык на уровни A и B. На курсы могут записаться жители, декларировавшие свое место жительства в Риге.

Заявки будут приниматься 16 и 17 июня с 9.00 до 15.00 по телефонам 67105579 и 67105544.

В настоящее время комплектуются пять групп, которые смогут пройти курсы с 3 августа по 26 ноября.

Курсы будут проходить на ул. Каниера, 15 и ул. Базницас, 5.

Курсы латышского языка среди рижан очень востребованы, поэтому группы заполняются быстро.

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