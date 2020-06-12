"Где мой сын?": семья до сих пор ничего не знает о таинственно пропавшем на Карибах эстонце

Год назад плывший с Ямайки в Колумбию житель Раквере Андреас Сипсакас пропал без вести. Его ищут по всему миру, но до сих пор о нем нет никаких вестей, пишет Rus.Postimees.
В течение этого года не было дня, чтобы мать Андреаса не думала о нем. Мысленно Лейли Сипсакас проходит тысячи километров суши и моря. "Где мой сын?" - задается она вопросом.
Мать 41-летнего яхтсмена Андреаса Сипсакаса, который год назад пропал по пути с Ямайки в Колумбию, говорит, что 12 месяцев прожила в неведении. У семьи нет информации, что случилось с ним в необъятно огромном море.
"Знаем только то, что узнали в самом начале, больше нет никакой информации. Тотальная тишина. Не знаю, в каком объеме этим делом занимаются стражи порядка", - говорит Лейли Сипсакас.
Убитая горем мать рассказала, что год был тяжелым - она пыталась жить день за днем. "Я хожу на работу", - говорит она. Она пыталась заглушить боль работой, но от этого боль меньше не стала. Мать все еще ждет сына. По-прежнему надеется на чудо.
Семья Сипсакас пыталась в течение года выяснить, что произошло с Андреасом. Мать понимает, что море безгранично огромно, но все-таки противоречит здравому смыслу, что человек там пропадает бесследно.
"Должны быть какие-то знаки или обломки судна. Но нет ни единого следа", - рассуждает мать.
Андреаса искали. Помимо стражей порядка, через некоторое время после мистической пропажи эстонца к его поискам добровольно присоединился бывший агент ФБР Гленн Таттл. Уже десять лет находившийся в отставке Таттл говорил, что исходит из предположения, что Андреас Сипсакас жив. На данный момент спецагент пропал из поля зрения.
Семья, для которой каждый информационный источник важен, решила с агентом не сотрудничать. "Он чужой, мы его не воспринимали всерьез. Он не внушал доверия", - утверждает Лейли Сипсакас.
Они переписывались с местным серфером, который был другом Андреаса и знал тот район. "Ни один человек не может поверить, что кто-то так может пропасть", - говорит мать.
Известно, что место исчезновения Андреаса опасно, оно подвержено штормам, также оно кишит современными пиратами, которые на скоростным катерах ищут жертв.
Мать не исключает и несчастного случая, поскольку правда в том, что ее сын был начинающим, а не профессиональным яхтсменом.
"Водный спорт он любил с детства, она даже ходил на байдарке за пределы Эстонии", - рассказывает она.
Море постоянно его звало. Страсть к парусному спорту была настолько велика, что он отправился в свое последнее путешествие, - в Карибское море - никому не сказав ни слова. "Через интернет сообщил, что уже отправился". Мать признается, что тогда напрямую говорила сыну, что это безумная идея. Но понимала все-таки, что у каждого свое призвание. Мать всегда была с ним на связи, ждала сообщений, следила, когда он добирается до порта.
В последний раз она контактировала с сыном 6 июня 2019 года, когда он отправил СМС, что находится в порту Монтего на Ямайке и плывет в порт Негрила, откуда далее будет держать путь в Колумбию в порт Сан-Андрес.
"В понедельник утром, 11 июня, видно, что он на своей яхте начал туда плыт, - сказала мать.
Лейли Сипсакас говорит, что в Эстонии все вещи остались на своих местах, как было до отъезда сына: дом ждет хозяина, а бизнесом занимается его младший брат.
Мать признается, что еще не простилась с сыном. "У меня есть надежда", - говорит она. Потом царит пауза. "Хотя я обманываю себя".
Она не стремится к воде - еще не может. "Когда-то надо отправиться к Карибскому морю. Хочу поехать... собираюсь. Это его могила. Но я не хочу с ним прощаться", - добавляет Лейли Сипсакас.
Старший следователь Раквереского отделения полиции Маарика Мянник:
"Андреас Сипсакас через Интерпол объявлен пропавшим без вести. В ходе международного сотрудничества дополнительные запросы были направлены в Перу, Панаму, Колумбию и Мексику.
Мы получили ответ, что об этом деле помнят, но у них нет никакой новой информации, которую они могли бы нам представить. Недавно на Ямайку был отправлен дополнительный запрос, но мы еще не получили ответа.
К сожалению, происки на месте мы не можем как-либо координировать, это в компетенции местных властей. Также нет информации о том, что речь может идти о пиратстве или о захвате заложника, но этого нельзя исключать. Если поступит новая информация, она, безусловно, будет проверена".
Министерство иностранных дел также сообщило, что на данный момент у них нет новой информации о Андреасе Сипсакасе.
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