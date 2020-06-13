С одной из тектонических плит Африки происходит нечто необычное

Микроплита, известная как Викторианская, - одна из нескольких секций Восточно-Африканского разлома или Большой рифтовая долины.

"Восточно-Африканский разлом - давно известен как место, где происходит раскол континента. Местная природа со своими долинами и вулканами - чудесное доказательство этого процесса", - рассказала изданию Newsweek исследователь Анне Глерум.

Глерум - автор опубликованного в научном журнале Nature Communications исследования. Она говорит, что система глобального позиционирования показала, что Викторианская микроплита последние два года движется в противоположном от других направлении. Причины этого по-прежнему обсуждаются в рядах ученых.

ФОТО: Anne Glerum

Ранее считалось, что направление поворота связано с потоком мантии под плитой, так как именно таким образом мантия передвигается ближе к поверхности. Однако в исследовании выяснилось, что движение плиты связано с литосферой или внешней плотной оболочкой планеты, в которую входят кора планеты и верхний слой мантии, а не сама мантия и ее поток. Оказалось, что отдельные регионы литосферы более слабые, они и устанавливают направление ротации плит.

Теперь исследователи планируют продолжить исследовать Восточно-Африканский разлом и разработать более реалистичные модели, в которых во внимание будут приняты и другие факты, например, поток мантии.

Что с Восточно-Африканским разломом произойдет в будущем, точно не известно, однако, скорее всего, через несколько миллионов лет Восточная Африка отделится от остального континента полностью.