На мясном рынке в Пекине - вспышка Covid-19; блокированы жилые кварталы

Городские власти в субботу на пресс-конференции сообщили, что 46 новых случаев заражения связаны с местным рынком, находящимся на юге Пекина. Заболевание протекает бессимптомно.

В округе блокированы 11 комплексов жилых домов, закрыты школы и детсады, как и сам рынок. Предусмотрено взять анализы у более чем 10 000 человек, связанных с этим местом.

Вирус в Пекине был констатирован на нескольких деревянных поверхностях, на которых резался и обрабатывался импортированный лосось. Газета Beijing Daily сообщила, что в магазинах сетей Wumart и Carrefour прошедшей ночью из торговли была изъята вся продукция с лососем.

Власти Китая еще в пятницу закрыли два пекинских рынка, которые посещали зараженные люди. Согласно данным официального издания Global Times, зараженные в Пекине люди в течение последних двух недель Китай не покидали, а также не контактировали с иностранцами или жителями провинции Хубей, административный центр которого Ухань считается наиболее затронутой Covid-19 территорией.

Отметим, что первый за последние два месяца местный случай Covid-19 был зарегистрирован в четверг.

До сегодняшнего дня по официальным данным в Китае коронавирусом заразились 83 075 человек, а умерли - 4634. Бессимптомные пациенты в этот список включены не были.

В субботу поступила информация о шести новых случаях заражения Covid-19 в Пекине.