У Даугавпилсской думы на несогласованный пикет собрались несколько десятков человек

Вечером в пятницу политик в Facebook поблагодарил за поддержку, которую получал в сообщениях, по телефону и в виде комментариев в социальных сетях. "Ваше отношение к происходящему дает мне силы и уверенность, что правда на нашей стороне", - сообщил Элксниньш.

В то же время он, зная о запланированном собрании, призвал жителей этого не делать.

"Поверьте, я как никто иной понимаю ваши эмоции, однако призываю следовать нормам закона - мероприятие не санкционировано", - отметил он.

Несмотря на призыв, несколько десятков человек все-таки собрались, выразив поддержку мэру, который "любит свой город". К жителям присоединился и бывший мэр, призвав соблюдать законы и пообещав провести подобное согласованное мероприятие и "вернуть думу".

У здания думы дежурили несколько экипажей Госполиции. Начата проверка по поводу возможных случаев несоблюдения эпидемиологических требований, в том числе несоблюдения дистанции.

Напомним, в четверг, 11 июня, на очередном заседании Даугавпилсской думы мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие") большинством голосов был снят со своей должности.

Вопрос о соответствии Элксниньша занимаемой должности на заседании был рассмотрен первым. Несмотря на то, что требование снять Элксниньша с должности подали восемь депутатов, представляющих Латгальскую партию и "Нашу партию", в итоге за отстранение мэра проголосовали девять депутатов. Против были четверо, двое в голосовании не участвовали.

Элксниньш решение депутатов назвал комплиментом, поблагодарив коллег за совместную работу.

Он добавил, что только молодые и образованные люди могут покончить со старой властью в Даугавпилсской думе.

Айвар Брокс (Латгальская партия) упрекал Элксниньша в моббинге и моральном терроре, а также недостатке лояльности к стране и Даугавпилсу. Также он выразил недовольство дорогостоящими проектами самоуправления.

"Мы можем долго говорить о том, что плохо и что хорошо. Вопрос простой - есть команда или нет, есть политическая поддержка или ее нет. На данный момент большое количество депутатов считает, что команды нет.

Если нет команды, то, какими бы ни были цели, нормально их реализовать невозможно", - прокомментировал решение думы депутат Янис Дукшинскис (Латгальская партия).

Андрей Элксниньш был избран мэром города в нынешнем созыве Даугавпилсской думы дважды - с 26 июня 2017 года по 2 сентября 2017 года и с 17 января 2019 года по 11 июня.