Масштабные обыски по делу ABLV Bank: подозревают отмывание сотен миллионов евро

Начальник управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска подтвердил журналистам, что расследование может быть связано с легализацией нескольких сотен миллионов евро, полученных преступным путем.

У полиции есть подозрения по поводу работников кредитного учреждения, а также действий руководства при создании инфраструктуры, которые таким образом поддерживали отмывание денег и способствуя ему.

Среди задержанных есть и работники банка. 45 обысков были проведены в кредитном учреждении, связанных с ним предприятиях, у частных лиц и по местам жительства.

Бауска не уточнил, по какому из нескольких уголовных процессов в связи с ABLV Bank прошел обыск, однако расследование очень сложное и объемное.

В данный момент расследование находится в активной фазе, поэтому более подробной информации Бауска не предоставил. Неизвестно также, какие меры пресечения применены к задержанным.

Напомним, Госполиция у субботу в сотрудничестве с другими учреждениями провела 40 обысков в деле об отмывании денег и задержала несколько человек.

В обысках участвовало 300 сотрудников правоохранительных органов.

Представитель Госполиции Санита Гравите подтвердила агентству LETA, что обыски проведены по ранее начатому управлением по борьбе с экономическими преступлениями делу о легализации преступно нажитых средств. Они проводились в сотрудничестве со специализированной прокуратурой по борьбе с оргпреступностью, Комиссией рынка финансов и капитала, Службой госдоходов и службой кибербезопасности Cert.lv.