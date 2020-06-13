Falcon 9 вывел на орбиту еще 58 спутников Starlink. Первая ступень ракеты вернулась на Землю

Как пишет "Медуза", первая ступень ракеты приводнилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане спустя девять минут после запуска Falcon 9.

Напомним, Starlink - это программа глобального интернета, в рамках которой глава SpaceX Илон Маск хочет обеспечить доступом в интернет весь мир.

Всего в рамках программы на орбиту планируется отправить порядка 42 000 спутников.

Первая группа спутников была отправлена на орбиту в мае прошлого года.

Если все пойдет по плану, то уже в этом году интернет от Starlink будет доступен на территории США и Канады, а в будущем году - по всей планете.