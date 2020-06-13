Сб, 13.06.2020
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Falcon 9 вывел на орбиту еще 58 спутников Starlink. Первая ступень ракеты вернулась на Землю

ФОТО: AP/Scanpix

Американская компания SpaceX успешно провела запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 58 спутников Starlink.

Как пишет "Медуза", первая ступень ракеты приводнилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане спустя девять минут после запуска Falcon 9.

Напомним, Starlink - это программа глобального интернета, в рамках которой глава SpaceX Илон Маск хочет обеспечить доступом в интернет весь мир.

Всего в рамках программы на орбиту планируется отправить порядка 42 000 спутников.

Первая группа спутников была отправлена на орбиту в мае прошлого года. 

Если все пойдет по плану, то уже в этом году интернет от Starlink будет доступен на территории США и Канады, а в будущем году - по всей планете.

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