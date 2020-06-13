Falcon 9 вывел на орбиту еще 58 спутников Starlink. Первая ступень ракеты вернулась на Землю

Американская компания SpaceX успешно провела запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Как пишет "Медуза", первая ступень ракеты приводнилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане спустя девять минут после запуска Falcon 9.
Напомним, Starlink - это программа глобального интернета, в рамках которой глава SpaceX Илон Маск хочет обеспечить доступом в интернет весь мир.
Всего в рамках программы на орбиту планируется отправить порядка 42 000 спутников.
Первая группа спутников была отправлена на орбиту в мае прошлого года.
Если все пойдет по плану, то уже в этом году интернет от Starlink будет доступен на территории США и Канады, а в будущем году - по всей планете.
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