Протесты в Лондоне: демонстранты вступили в столкновения с полицией

Организаторы движения призвали своих сторонников воздержаться от участия в антирасистских митингах, запланированных на эти выходные, из-за опасений возможных стычек с крайне правыми.

Одна из демонстраций в Лондоне была перенесена с воскресенья на субботу.

Представители движения Black Lives Matter прошли маршем по центру Лондона AFP

Комментируя кадры стычек демонстрантов с полицией в "Твиттере", министр внутренних дел Прити Пател назвала это неприемлемым хулиганством.

"Все, кто склоняется к насилию и вандализму, должны испытать на себе полную силу закона, - написала она. - Мы не потерпим проявлений насилия в отношении наших полицейских".

В некоторых случаях общение между активистами противостоящих друг другу групп проходило достаточно мирно Getty Images

Федерация столичной полиции также назвала поведение демонстрантов неприемлемым, отметив в "Твиттере", что полицейские идут на работу не за тем, чтобы сталкиваться с таким уровнем насилия.

Выступая еще до начала стычек, лидер крайне правой организации Britain First ("Британия прежде всего") Пол Голдинг, получивший в мае приговор по закону о терроризме, заявил, что он и его сторонники пришли, чтобы защитить памятники.

Ранее вокруг статуи Уинстона Черчилля уже возвели защитный короб после того, как в прошлые выходные участники протестов написали на постаменте "Он был расистом".

Стони людей собрались также в Глазго, Бристоле и Белфасте в рамках организованной акции по защите памятников героям войны.

Активисты собрались и у Кенотафа в центре Глазго Getty Images

По всей стране, включая Брайтон, Ньюкасл, Ливерпуль и Челмсфорд, прокатилась также волна протестов против расизма.

В Брайтоне противники расизма вступили в столкновения с группировками крайне правых, которые собрались у городского военного мемориала.

Это произошло после того, как более тысячи демонстрантов в черной одежде и масках выстроились в цепочку длиною в милю вдоль побережья в знак безмолвного протеста.

В Ньюкасле сторонников BLM освистали участники большой контрдемонстрации.

В Брайтоне прошла безмолвная акция протеста PA Media

Активисты движения BLM в центре Ньюкасла Reuters

Мэр Лондона Садик Хан призвал людей не появляться в субботу в центре Лондона, подчеркнув, что в столицу планировали приехать крайне правые группировки, что грозит насилием и беспорядками.

В свою очередь руководство столичной полиции заявило, что поскольку кто-то из приезжающих в Лондон, как ей стало известно, может быть вооружен, то она задействует пункт законодательства, предписывающий завершить демонстрации к 17:00 в субботу и дающий сотрудникам полиции дополнительные полномочия на обыск и задержание подозреваемых.