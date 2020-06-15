"Шедевр каждый раз": в России призывают не ходить на парад Победы, а смотреть его по ТВ

В Кремле поддержали призыв мэра Москвы Сергея Собянина к горожанам не ходить на парад в честь 75-летия Победы и также рекомендовали смотреть его по телевидению, со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет "Медуза".
"Собственно, на парад Победы прийти на Красную площадь и так, к сожалению, каждый желающий не может… Но в данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению. Потому что огромная команда специалистов, телевизионщиков организует прямую трансляцию. Это фактически шедевр каждый раз.
И, конечно, мы тоже рекомендуем воспользоваться этой возможностью увидеть парад во всех его нюансах, во всех его составляющих, будь то воздушная, будь то проход военных соединений, будь то прокат военной техники.
По телевизору это видно все гораздо более красочно", - отметил Песков.
Напомним, из-за пандемии Covid-19 традиционный майский парад Победы на Красной площади в Москве перенесли на 24 июня. Этот день в России объявлен выходным.
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