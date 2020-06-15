"Шедевр каждый раз": в России призывают не ходить на парад Победы, а смотреть его по ТВ

"Собственно, на парад Победы прийти на Красную площадь и так, к сожалению, каждый желающий не может… Но в данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению. Потому что огромная команда специалистов, телевизионщиков организует прямую трансляцию. Это фактически шедевр каждый раз.