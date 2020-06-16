Фотография, облетевшая мир. Чернокожий мужчина спас крайне правого демонстранта

Эта фотография облетела весь мир, а мужчина, изображенный на ней, стал стал одним из героев акций Black Lives Matter против расизма и полицейского беспредела.
Он - чернокожий житель Лондона Патрик Хатчинсон.
В субботу, 13 июня, во время столкновений с ультраправыми националистами на своих плечах он вынес из толпы раненого белого мужчину, которого избивали протестующие.
По словам Патрика, своим поступком он постарался предотвратить очередную катастрофу, а также добивался равноправия для всех людей, независимо от их расы.
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