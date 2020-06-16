Фотография, облетевшая мир. Чернокожий мужчина спас крайне правого демонстранта

Он - чернокожий житель Лондона Патрик Хатчинсон.

В субботу, 13 июня, во время столкновений с ультраправыми националистами на своих плечах он вынес из толпы раненого белого мужчину, которого избивали протестующие.

По словам Патрика, своим поступком он постарался предотвратить очередную катастрофу, а также добивался равноправия для всех людей, независимо от их расы.