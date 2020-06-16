Маски в общественном транспорте остались в силе, а штрафы - нет

Однако санкций за несоблюдение данного требования больше нет, пояснил Diena представитель полиции самоуправления Риги Том Садовскис.

До конца минувшей недели муниципальная полиция проверила 1010 транспортных средств и выявила 1865 человек без масок.

Почти все они получили замечания и предупреждения.

При чрезвычайной ситуации штраф за это нарушение мог составлять до 2000 евро.

В междугороднем транспорте за ношением масок следили водители, которые могли не впустить человека в автобус, а право наказывать имела Госполиция, однако она не проводила рейды в общественном транспорте.

Как рассказала представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците, предприятие даже обращалось в Госполицию за помощью в решении проблемы неиспользования масок.

С окончанием чрезвычайной ситуации количество пассажиров в поездах на самом деле выросло, и на предупреждения о необходимости прикрывать рот и нос пассажиры нередко реагируют агрессивно.