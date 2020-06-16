Вт, 16.06.2020
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Сутенерство в рижских клубах и отмывание средств: под подозрением 10 человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

Государственная полиция призвала прокуратуру привлечь к уголовной ответственности десять человек за сутенерство в трех рижских клубах и отмывание денежных средств в крупных размерах, сообщили в Госполиции.

Расследование показало, что эти клубы действовали с 2015 по 2018 год. Клиентами клубов были в основном состоятельные иностранные туристы.

В ночном клубе под прикрытием стриптиза и шоу-программы за отдельную плату клиенты могли получить сексуальные услуги.

В рамках уголовного процесса, возбужденного в 2018 году, сотрудники правоохранительных органов наложили арест на деньги, банковские счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 500 000 евро.

Члены организованной группы также обвиняются в отмывании денег на общую сумму 400 000 евро.

В общей сложности в этом уголовном процессе в качестве подозреваемых признаны десять человек - двое мужчин и восемь женщин. Среди них есть владельцы клубов, администраторы и бухгалтер.

В отношении легализации преступно нажитых средств подозреваемым инкриминируют 23 эпизода.

Отмечается, что расследование заняло больше двух лет. 

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