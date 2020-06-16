Сутенерство в рижских клубах и отмывание средств: под подозрением 10 человек

Государственная полиция призвала прокуратуру привлечь к уголовной ответственности десять человек за сутенерство в трех рижских клубах и отмывание денежных средств в крупных размерах, сообщили в Госполиции.
Расследование показало, что эти клубы действовали с 2015 по 2018 год. Клиентами клубов были в основном состоятельные иностранные туристы.
В ночном клубе под прикрытием стриптиза и шоу-программы за отдельную плату клиенты могли получить сексуальные услуги.
В рамках уголовного процесса, возбужденного в 2018 году, сотрудники правоохранительных органов наложили арест на деньги, банковские счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 500 000 евро.
Члены организованной группы также обвиняются в отмывании денег на общую сумму 400 000 евро.
В общей сложности в этом уголовном процессе в качестве подозреваемых признаны десять человек - двое мужчин и восемь женщин. Среди них есть владельцы клубов, администраторы и бухгалтер.
В отношении легализации преступно нажитых средств подозреваемым инкриминируют 23 эпизода.
Отмечается, что расследование заняло больше двух лет.
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