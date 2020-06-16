Вт, 16.06.2020
Если бы человек был создан для постоянного сидения, у него был бы огромный зад и коротенькие ножки, но у нас ноги длинные, а это значит, что мы должны ходить. Калвис Бриукс, главврач Травматологической и ортопедической больницы

Заболевшая Covid-19 Елена Зеленская госпитализирована

Елена и Владимир Зеленские

ФОТО: EPA/Scanpix

Первую леди Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве, во вторник, 16 июня, сообщил Офис президента Украины. 

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: Covid-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Напомним, о положительном результате теста на коронавирус Елены Зеленской стало известно еще на прошлой неделе.

Проведенные накануне очередные тесты на Covid-19 Владимира Зеленского и детей снова показали отрицательный результат.

Отметим, что по состоянию на утро 16 июня число инфицированных коронавирусом в Украиние возросло до 32 476. За минувшие сутки зарегистрировано 666 новых случаев. Количество выздоровевших после начала пандемии составило 14 528, умерло 912 человек. 

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