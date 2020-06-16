Заболевшая Covid-19 Елена Зеленская госпитализирована

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: Covid-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Напомним, о положительном результате теста на коронавирус Елены Зеленской стало известно еще на прошлой неделе.

Проведенные накануне очередные тесты на Covid-19 Владимира Зеленского и детей снова показали отрицательный результат.

Отметим, что по состоянию на утро 16 июня число инфицированных коронавирусом в Украиние возросло до 32 476. За минувшие сутки зарегистрировано 666 новых случаев. Количество выздоровевших после начала пандемии составило 14 528, умерло 912 человек.