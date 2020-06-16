Т/п Alfa: очевидец сообщил в полицию об оставленных в машине ребенке и собаке

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они встретили звонившего, им оказался охранник из соседнего магазина. Он пояснил, что ребенка оставили одного с домашним животным примерно на 20 минут.

Там же неподалеку стояла и мать с плачущим ребенком лет пяти. Охранник отметил, что мать вернулась к машине незадолго до прибытия полиции.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов обратились к матери ребенка с просьбой объяснить, что произошло. Женщина сердито возразила полиции о том, что ничего такого в этой ситуации не видит. Женщина так поступила для того, чтобы купить новый телевизор. Она оставила ребенку мобильный телефон, по которому девочка позвонила маме после того, как на нее обратил внимание охранник. Поэтому женщина решила вернуться к ребенку.

Ни девочке, ни собаке медицинская помощь не потребовалась. У матери взяли показания, после чего отпустили домой.

В связи с инцидентом было начато дело об административном правонарушении, связанным с оставлением ребенка без присмотра. За такое нарушение закон предусматривает предупреждение или штраф в размере до 70 евро.

Рижская муниципальная полиция призывает водителей поступать ответственно и не оставлять детей и животных в автосалонах. Даже если машину необходимо оставить всего на пять минут.

Также стоит отметить, что ребенка до семи лет запрещается оставлять одного.

Если вы видите автомобиль с оставленным в нем ребенком или животным, немедленно звоните в службу экстренной помощи по телефону 112.