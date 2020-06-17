Долги не пускают хронических безработных на поле

Если для того, чтобы посадить клубнику в конце мая, Хорну требовались около 15 человек, то в период сбора урожая, который приближается с бешеной скоростью, потребуются около 80 человек.

Половина из них есть, остальные – сомнительные: "Это те, кто сегодня есть, а завтра их нет".

Руководитель Эстонского союза производителей клубники и предприниматель Элке Лиллеметс признала, что в секторе часто говорят о том, что работники хотели бы собирать ягоды по-черному: "Если бы государство действительно хотело помочь, оно компенсировало бы долги долгосрочных безработных. Или выплатило им премии, или дало какой-то дополнительный стимул, чтобы выйти на поле".

Выводы притянуты за уши

А что говорит статистика? Действительно ли в Эстонии есть долгосрочные безработные, которые не идут на работу из страха перед судебными исполнителями? Или это преувеличение производителей клубники? Дать четкий ответ на этот вопрос чертовски сложно.

Какой-то водораздел все же есть. Согласно последней статистике, в Эстонии имеется 50 376 безработных. Тех, у кого стаж безработного уже больше трех месяцев, и кто, таким образом, подошел бы под требования дотации, около 28 000 человек. Вице-канцлер Министерства социальных дел Стен Андреас Эрлих признал, что доля должников среди безработных действительно является проблемой. Но насколько это серьезно, в министерстве сказать не могут. Это только начинают изучать в сотрудничестве с Министерством юстиции: "И все же уже сейчас мы можем сказать, что у большинства зарегистрированных безработных долгов нет". Он добавил, что наличие долгов не может быть препятствием для запуска дотации на зарплаты.

Следующий ориентир дала Касса страхования от безработицы, которая удерживает из выплачиваемых компенсаций и пособий долги, которые уходят судебным исполнителям. В этом месяце было удержано 8800 актов судебных исполнителей. Это не означает, что столько же безработных являются должниками, это просто показывает количество арестов. У одного должника может быть несколько требований и, как правило, так и есть.

И даже эти 8800 актов - неточное количество. Дело в том, что до всех пособий и компенсаций руки судебных исполнителей не дотягиваются.

Например, в Эстонии долги нельзя востребовать с пособия по безработице, которое сейчас составляет 189 евро. Долг можно удержать с компенсации по страховке от безработицы и пособия по нетрудоспособности. В то же время, не всегда получатель пособия по нетрудоспособности является безработным. Напротив, государство в последние время очень постаралось для того, чтобы имеющие инвалидность или какое-то иное хроническое нарушение здоровья люди вернулись на рынок труда. Многие из них нашли работу, получая одновременно и пособие по нетрудоспособности, и зарплату.

Пресс-секретарь Кассы страхования от безработицы Лаури Кооль резюмировал, что точного обзора у них нет. И хотя долги – это большая проблема, а количество актов судебных исполнителей постоянно увеличивается, он считает крайне вольным утверждение о том, что долги являются единственной причиной, почему долгосрочные безработные не торопятся на официальную работу. Более того, если человек получает среднюю в Эстонии зарплату, как утверждают производители клубники, и после судебного исполнителя у них остается больше, чем сейчас.