Начат уголовный процесс о мошенничестве в закупках форм для полиции

Бюро внутренней безопасности провело процессуальные действия в помещениях здания Государственной полиции, сообщила TVNET представитель Госполиции Симона Гравите.
Сообщается, что процессуальные действия связаны с закупками, организованными Государственной полицией. К ним причастны заместители начальника Госполиции Нормунд Крапсис и Ренате Фила-Роке. Речь идет о приобретении формы одежды нового образца для государственных лиц и разработке технической спецификации для образцов парадной формы.
Нескольким лицам присвоен статус лиц, имеющих право на защиту, задержаны два человека - представители предприятий.
Госполиция не располагает информацией о том, применен ли к должностным лицам какой-либо статус, они продолжают работать.
Крапсис сообщил, что к нему применен статус лица, против которого начат уголовный процесс, но категорически отрицает инкриминируемые ему деяния.
В конкурсе на закупку формы для полиции в октябре прошлого года лучшим было признано предложение предприятия SRC Brasa. Сумма договора составляет 2,4 млн евро.
Переход на формы нового образца планируется в полиции в течение нескольких лет.
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