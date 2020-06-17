Начат уголовный процесс о мошенничестве в закупках форм для полиции

Сообщается, что процессуальные действия связаны с закупками, организованными Государственной полицией. К ним причастны заместители начальника Госполиции Нормунд Крапсис и Ренате Фила-Роке. Речь идет о приобретении формы одежды нового образца для государственных лиц и разработке технической спецификации для образцов парадной формы.

Нескольким лицам присвоен статус лиц, имеющих право на защиту, задержаны два человека - представители предприятий.

Госполиция не располагает информацией о том, применен ли к должностным лицам какой-либо статус, они продолжают работать.

Крапсис сообщил, что к нему применен статус лица, против которого начат уголовный процесс, но категорически отрицает инкриминируемые ему деяния.

В конкурсе на закупку формы для полиции в октябре прошлого года лучшим было признано предложение предприятия SRC Brasa. Сумма договора составляет 2,4 млн евро.

Переход на формы нового образца планируется в полиции в течение нескольких лет.